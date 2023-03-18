Không những không hợp tác khi bị kiểm tra giấy tờ vì không đội mũ bảo hiểm, một thanh niên đi xe máy có biểu hiện uống rượu bia còn hung hăng chửi bới, xông tới tát thẳng tay mặt công an.

Theo thông tin từ Zing vào ngày 18/3, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đang làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Trung Sơn (44 tuổi, trú phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa).

Nhà chức trách cho biết đêm 14/3, Tổ tuần tra 282 Công an tỉnh Thanh Hóa làm nhiệm vụ ở đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu sử dụng rượu bia, nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm lực lượng 282 đã yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, cả 2 thanh niên có dấu hiệu sử dụng rượu bia đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra, không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe.

Mặc dù Tổ công tác đã giải thích, đề nghị chấp hành nhưng người điều khiển xe liên tục có lời lẽ lăng mạ, thách thức Tổ công tác. Thậm chí, nam thanh niên này còn hùng hổ xông tới tát thẳng tay mặt công an đang làm nhiệm vụ.

Người đàn ông hành hung chiến sĩ công an - Ảnh: Zing News

Trước hành vi coi thường pháp luật của 2 thanh niên, lực lượng 282 đã khống chế đưa về trụ sở Công an phường Lam Sơn để làm việc.

Tại cơ quan công an, người tát công an được xác định là Nguyễn Trung Sơn (SN 1979, ngụ đường Lê Cảo, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa), người ngồi sau tên là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1980, ngụ phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa).

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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