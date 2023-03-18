Đang đùa giỡn cùng bạn bè, học sinh lớp 3 bất ngờ đột tử giữa sân trường

Xã hội 18/03/2023 10:07

Trong lúc đùa giỡn cùng bạn ở sân trường, một em học sinh lớp 3 ở huyện Đức Hòa, Long An có biểu hiện mệt, ngồi xuống gần cột cờ rồi đứng lên té xuống ngất xỉu, sau đó tử vong.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Đức Hòa, sự việc xảy ra vào khoảng 12h hôm qua (ngày 17/3). Lúc này, nhân viên tạp vụ trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo (xã Đức Hòa Thượng) phát hiện em H.M.H (9 tuổi) học sinh lớp 3/1, ngất xỉu giữa sân trường nên hô hoán.

Nhiều giáo viên chạy đến kiểm tra, phát hiện em H. có biểu hiện trào ngược thức ăn từ mũi và miệng, ngưng thở.

Sự việc nhanh chóng được trình báo chính quyền địa phương. Em H. được đưa đến Trạm y tế xã Đức Hòa Thượng cách trường khoảng 500m sơ cứu rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Hậu Nghĩa nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đang đùa giỡn cùng bạn bè, học sinh lớp 3 bất ngờ đột tử giữa sân trường - Ảnh 1
Trường Tiểu học ở Long An- nơi xảy ra sự việc học sinh lớp 3 tử vong - Ảnh: Báo VietNamNet 

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm phía công an đã đến khám nghiệm hiện trường. Qua trích xuất camera của nhà trường, công an địa phương xác định, em H. được người thân đưa đến trường lúc 11h50. Em vào lớp bỏ cặp và ra sân chơi cùng các bạn. Một lúc sau, học sinh này ngồi xuống gần cột cờ rồi ngã xuống đất.

Theo thông tin từ gia đình, em H không có tiền sử bệnh lý nào, thể trạng khỏe mạnh, sáng cùng ngày em vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường và đến trưa được ba đến trường đi học như hằng ngày.

Hiện vụ việc công an đang tiến hành điều tra.

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