Mới đây nhất chiếc ôtô BMW mất lái lao xuống kênh ở TP Long Xuyên (An Giang) khiến nữ tài xế tử vong.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào ngày 17/3, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ ô tô lao xuống kênh khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h5 cùng ngày, chị Phan Thị Ngọc Diễm (37 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) lái ô tô hiệu BMW, lưu thông đến khu vực Cống thứ 2, cặp kênh Cây Dông (thuộc tổ 25, khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức) thì mất lái lao xuống kênh.

Chiếc xe BMW sau khi được vớt lên - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm sau khi được người dân phát hiện, đến đưa chị Diễm ra khỏi ô tô, chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Diễm đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nguyên nhân được xác định là do chị Diễm không làm chủ được tay lái, nên để xe va chạm vào gờ bó cống Thứ 2, rồi xe tiếp tục lao xuống kênh Cây Dông.

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