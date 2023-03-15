Cú đâm va giữa ôtô tải với xe máy tại ngã tư đường ở TP Cà Mau làm hai người tử vong tại chỗ, chiều 15/3.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, khoảng 16h ngày 15/3, xe tải mang biển kiểm soát 69H-000.57 đi từ hướng cầu Huỳnh Thúc Kháng về Quản lộ Phụng Hiệp. Khi xe tới khu vực giao lộ đường Phan Ngọc Hiển - Trần Hưng Đạo thì xe tải va chạm với xe máy đi cùng chiều do một người phụ nữ điều khiển chở theo một người đàn ông. Cú va chạm làm hai người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Tại hiện trường, xe mô tô nằm dưới gầm xe tải, hư hỏng nặng. Nạn nhân nữ bị kẹt dưới bánh sau xe, phải nhờ đến lực lượng cứu hộ mới có thể di chuyển thi thể ra ngoài.

Theo thông tin từ báo VnExpress, tại hiện trường theo những gì người dân chứng kiến, thời điểm xảy ra vụ việc hai xe chạy với tốc độ không cao. Tài xế ôtô sau đó tới trình diện cơ quan chức năng.

Lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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