Đang trên đường đạp xe tới trường, một cháu học sinh lớp 3 ở huyện Yên Thành (Nghệ An) không may gặp TNGT tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào sáng 15/3, lãnh đạo UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn, khiến một học sinh tiểu học tử vong thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 13h40, ngày 14/3, tại ngã tư chợ Mõ, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, cháu N.H.Y (SN 2014, học sinh Trường Tiểu học xã Hậu Thành) đang đi xe đạp đến trường thì bất ngờ va chạm với xe tải (chưa rõ danh tính tài xế), lưu thông cùng chiều và rẽ phải vào đường nhánh ngã tư.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm vụ va chạm khiến cả cháu Y. và xe đạp lọt dưới gầm xe tải, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Yên Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-nu-hoc-sinh-lop-3-tu-vong-duoi-gam-xe-o-nghe-an-564324.html