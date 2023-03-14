Đang chở bạn gái đi trên đường, nam thanh niên ở Quảng Ngãi bị một nhóm người chặn đầu xe, đuổi đánh nên đã rút dao đâm chết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 14/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố đối với Dương Văn Khải (25 tuổi, ngụ thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) về tội "Giết người".

Trước đó, Dương Văn Khải chở bạn gái cùng nhóm bạn đang lưu thông trên đường Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi thì bị nhóm của Nguyễn Minh Khánh (ngụ phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) và Nguyễn Nhật Trung (ngụ huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cùng nhiều thanh niên khác chặn đầu xe và đuổi đánh.

Khải tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trong lúc bị vây đánh, Khải rút con dao bấm mang theo trong người ra đâm vào Khánh, Trung và một thanh niên khác.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm hậu quả của vụ việc là Trung bị đâm dẫn đến thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nhưng do vết thương quá nặng, Trung tử vong. Nguyễn Minh Khánh cũng bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã bắt Dương Văn Khải để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ bị chặn xe đuổi đánh, nam thanh niên dùng dao đâm chết người.

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