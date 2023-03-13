Thông tin MỚI vụ xe Mercedes tông chết người: Gia đình kêu gọi cộng đồng mạng cung cấp hình ảnh

Xã hội 13/03/2023 10:40

Liên quan đến vụ cán bộ ngân hàng ở Khánh Hòa lái xe Mercedes tông chết nữ Việt kiều rồi bỏ chạy, gia đình nạn nhân đang nhờ cộng đồng hỗ trợ, cung cấp clip tại vị trí xảy ra tai nạn để giải quyết vụ việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 13/3, chị Thanh Thúy (người nhà nữ Việt kiều Đoàn Thị V.A bị tài xế xe Mercedes tông chết rồi bỏ chạy) cho biết đang kêu gọi cộng đồng mạng xã hội, tài xế ô tô cung cấp clip xung quanh vụ tai nạn, để làm rõ những uẩn khúc trong vụ tai nạn và phục vụ quá trình điều tra.

“Gia đình chúng tôi mong muốn cộng đồng mạng, các tài xế lái ô tô, nhà ven đoạn đường Võ Nguyên Giáp có thể cung cấp clip liên quan đến vụ tai nạn vào chiều 3/3. Việc cung cấp clip là một cơ sở quan trọng để chúng tôi giải quyết vụ việc”, chị Thanh Thúy nói.

Thông tin MỚI vụ xe Mercedes tông chết người: Gia đình kêu gọi cộng đồng mạng cung cấp hình ảnh - Ảnh 1
Chiếc xe Mercedes gây tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo đại diện gia đình nữ Việt kiều V.A, trong những ngày vừa qua có nhiều người tự nhận là người nhà ông Ngô Duy Bình (tài xế xe Mercedes gây tai nạn chết người) đến gặp gỡ, thương lượng bồi thường với gia đình. Nhưng gia đình kiên quyết từ chối bởi ngay từ đầu ông Ngô Duy Bình đã bỏ chạy sau khi va chạm giao thông.

Trước đó như báo Lao Động vào khoảng 16/30 chiều 3/3, vợ chồng chị Đoàn Thị V.A cùng con gái lái xe trên đoạn đường Võ Nguyên Giáp qua xã Diên An, huyện Diên Khánh, đã va chạm với xe Mercedes. Hậu quả, chị V.A tử vong, chồng và con gái may mắn sống sót.

Thông tin MỚI vụ xe Mercedes tông chết người: Gia đình kêu gọi cộng đồng mạng cung cấp hình ảnh - Ảnh 2
Nhân viên y tế chăm sóc nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Vụ tai nạn do tài xế là ông Ngô Duy Bình - Trưởng phòng Giao dịch huyện Diên Khánh thuộc Ngân hàng Vietcombank tỉnh Khánh Hòa, cầm lái. Đáng nói là sau khi gây tai nạn, ông Ngô Duy Bình không cứu nạn nhân mà bỏ chạy.

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