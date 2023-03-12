Ghi lại cảnh ân ái, nam thanh niên dùng clip tống tiền bạn gái

Từ trình báo của người phụ nữ về việc bị người đàn ông dùng clip nóng đe dọa cưỡng đoạt tài sản, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Phương (39 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự nhận đơn trình báo của chị T. (29 tuổi) về việc bị Phương có hành vi đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản. Sau đó, đơn vị đã triệu tập Phương để làm rõ.

Nguyễn Đức Phương tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News

Phương khai trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022, người này có quan hệ tình cảm với chị T. Nghi phạm đã dùng điện thoại quay phim lại những lần quan hệ tình dục giữa 2 người.

Thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm ngay sau đó, Phương lập tài khoản zalo, rồi liên tục đe dọa chị T sẽ đăng tải "clip nóng" của chị lên mạng xã hội và đưa cho người thân của T.

Đồng thời, Phương ra điều kiện nếu chị T không muốn hình ảnh bị phát tán thì phải đưa tiền. Tổng số tiền Phương đã chiếm đoạt của chị T là 4 triệu đồng.

​Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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