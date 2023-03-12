Rợn người với lời khai của đối tượng dùng xăng khống chế bé 4 tuổi để đòi nợ

Xã hội 12/03/2023 08:01

Liên quan vụ “Giải cứu cháu bé 4 tuổi bị đối tượng khống chế, dọa tự thiêu”, Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) cho hay, đơn vị đang tạm giữ đối tượng để điều tra.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 11/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Ngô Quý Phương (29 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để tiếp tục điều tra liên quan vụ khống chế bé trai, dọa đốt nhà để đòi nợ.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận năm 2020, Phương nhận thầu lại của anh T. (36 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) 11 công trình xây dựng trên địa bàn TP HCM. Sau đó, Phương bỏ tiền ra mua vật tư, trả tiền công cho thợ với tổng số tiền 680 triệu đồng.

Rợn người với lời khai của đối tượng dùng xăng khống chế bé 4 tuổi để đòi nợ - Ảnh 1
Ngô Quý Phương tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khi công trình hoàn thành, T. nhận đủ tiền từ các chủ đầu tư nhưng không thanh toán cho Phương. Thấy vậy, Phương đã nhiều lần đòi nhưng T. không trả.

Đến cuối năm 2020, T. rời khỏi nơi ở, cắt điện thoại khiến Phương không liên lạc được. Tháng 2/2023, Phương tình cờ phát hiện vợ T. đăng thông tin, hình ảnh thể hiện đang ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đầu tháng 3/2023, Phương xuống Biên Hoà và phát hiện con trai anh T. đang học tại một trường cấp 2 ở phường Tân Hòa nên nảy sinh ý định bắt cóc để đòi nợ.

Rợn người với lời khai của đối tượng dùng xăng khống chế bé 4 tuổi để đòi nợ - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet 

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm đến khoảng 13h ngày 10/3, Phương mua xăng đổ vào một chai nhựa rồi đến trường nơi con anh T. học để ngồi chờ. Đến cuối giờ chiều, Phương đuổi theo yêu cầu con anh T. đưa về nhà ở phường Trảng Dài.

Tiếp đó, Phương cùng con lớn của anh T. đến một trường mầm non đón bé L.A.T. (4 tuổi, con trai của anh T.) về nhà rồi ngồi đợi. Phương nhờ bạn mua thêm xăng mang đến cho mình.

Khoảng 17h15, chị T. về nhà gặp Phương thì đối tượng này đòi nợ. Chị T. nói không biết, rồi bỏ ra ngoài. Lúc này, Phương khóa trái cửa nhốt bé 4 tuổi bên trong cùng mình rồi dùng xăng đổ ra nền nhà và đe dọa nếu anh T. không trả tiền sẽ đốt nhà và chết chung với cháu bé.

Người dân gần đó phát hiện vụ việc nên nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương. 

Nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai trực tiếp đến hiện trường để tổ chức giải cứu cháu bé.

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