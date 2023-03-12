Mới đây nhất tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Tuyến (SN 1987, trú tại xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) thừa nhận đã hiếp dâm con riêng của vợ.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào sáng 12/3, thông tin từ VKSND huyện Krông Ana (Đắk Lắk), cho biết. cơ quan này vừa phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Phạm Văn Tuyến (SN 1987, trú tại xã Ea Na, huyện Krông Ana) để điều tra về tội “hiếp dâm”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 15h30 ngày 9/3, nghi phạm Tuyến đang ở nhà xem phim "nhạy cảm" thì thấy cháu X. (con riêng của vợ Tuyến, sinh năm 2006, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đi học về.

Phạm Văn Tuyến tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VietNamNet

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm tại đây đối tượng đã dụ dỗ cháu để được hôn và quan hệ tình dục. Đổi lại, Tuyến sẽ cho cháu X. một triệu đồng, nhưng cháu không đồng ý.

“Cơn dục vọng” lên cao, Tuyến đã đẩy cháu vào phòng ngủ của 2 vợ chồng rồi hiếp dâm cháu X. Ngay sau đó, cháu X. đã đến Công an xã Ea Na tố giác hành vi của gã cha dượng.

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Tuyến để điều tra về hành vi hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự.

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