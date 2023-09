Theo thông tin từ báo VietNamNet vào sáng 11/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An). Quân là tài xế xe tải điều khiển ô tô mang BKS: 14C-201.03, gây ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 3 người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoảng 6h55 ngày 6/3, tài xế Nguyễn Duy Quân điều khiển ô tô tải mang BKS: 14C-201.03 chở vật liệu xây dựng đi về TP Vinh (Nghệ An). Khi đi qua địa bàn xóm 9B (xã Hưng Trung) thì xảy ra tai nạn.