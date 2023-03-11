Thông tin MỚI vụ 3 mẹ con bị tông tử vong ở Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế

Xã hội 11/03/2023 09:04

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn ở xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) khiến 3 mẹ con tử vong.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào sáng 11/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An). Quân là tài xế xe tải điều khiển ô tô mang BKS: 14C-201.03, gây ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 3 người tử vong.

Thông tin MỚI vụ 3 mẹ con bị tông tử vong ở Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet 

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoảng 6h55 ngày 6/3, tài xế Nguyễn Duy Quân điều khiển ô tô tải mang BKS: 14C-201.03 chở vật liệu xây dựng đi về TP Vinh (Nghệ An). Khi đi qua địa bàn xóm 9B (xã Hưng Trung) thì xảy ra tai nạn.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm, làm việc với công an, tài xế Quân khai nhận khi điều khiển xe tải đi trên tỉnh lộ 542E (đoạn qua địa bàn xóm 9B, xã Hưng Trung) thì phát hiện 1 chiếc xe ô tô tải đi hướng ngược lại và 1 chiếc xe máy chở 4 người đi cùng chiều.

Lúc này, tài xế Quân tập trung tránh xe ô tô tải ngược chiều, do không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn với xe máy chở 4 người. Sau khi gây ra vụ việc, tài xế trên đã rời khỏi hiện trường.

Thông tin MỚI vụ 3 mẹ con bị tông tử vong ở Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế - Ảnh 2
Người nhà đau xót trước sự ra đi của 3 nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Vụ việc đã khiến chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1977, trú xã Hưng Trung, Hưng Nguyên) và 2 con nhỏ gồm: cháu Hoàng Kim O. (SN 2016), Hoàng Văn B. (SN 2014) tử vong tại chỗ. Riêng đứa con út Hoàng Văn Tr. (SN 2018) bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an sau đó đã vận động tài xế Quân ra cơ quan công an đầu thú. Qua test nhanh ban đầu cho thấy, trong cơ thể tài xế Quân không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

Ngay trong ngày 6/3, đoàn công tác Uỷ ban ATGT Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên mong muốn gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau thương mất mát, để sớm ổn định cuộc sống. Đoàn Uỷ ban ATGT Quốc gia cũng đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho nạn nhân bị thương. Đi cùng đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Ngoài ra, UBND xã Hưng Trung đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng; UBND huyện Hưng Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để hỗ trợ gia đình theo quy định của pháp luật.

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