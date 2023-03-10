Vũ Thị Loan là người mẹ đã dìm chết 2 con gái nhỏ 2 và 5 tuổi của mình gây rúng động dư luận địa phương hôm 8/3 vừa qua.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 10/3, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Loan (SN 1991; ngụ xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoảng tháng 9/2022, Loan thấy áp lực trong công việc nên có ý định nghỉ việc và nhiều lần có ý định tự tử.

Trước đó theo thông tin từ báo VietNamNet, cơ quan công an cho biết Vũ Thị Loan (SN 1991, trú tại xóm Nam Phú, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) từng là giáo viên Trường Tiểu học xã Trực Cường, huyện Trực Ninh, Nam Định.

Ngày 30/11/2022, Loan nộp đơn xin thôi việc và bắt đầu nghỉ làm từ ngày 16/12/2022. Trong thời gian này, Loan có biểu hiện không muốn tiếp xúc với mọi người trong gia đình, đồng nghiệp, do vậy ngày 29/11/2022, anh T.V.Kh. (chồng Loan ) đưa Loan đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để khám bệnh. Tại đây, Loan được chẩn đoán bệnh “rối loạn thần cấp và nhất thời”.

Bác sĩ đề nghị Loan nhập viện để theo dõi điều trị nhưng Loan không đồng ý nhập viện. Bác sĩ có kê thuốc cho N. tự uống, điều trị ở nhà và hẹn sau 10 ngày đến khám lại. Sau thời gian sử dụng đơn thuốc điều trị, bệnh tình N. giảm dần, tuy nhiên vẫn không muốn tiếp xúc, nói chuyện với ai.

Ngày 6/3/2023, Loan thường xuyên cảm thấy không có mục đích sống và có ý định tự tử. Cùng với đó là lo sợ, sau khi chết sẽ không có ai chăm sóc, dạy dỗ 2 người con gái (SN 2018 và 2021) dẫn đến hư hỏng, vướng vào các tệ nạn xã hội. Do đó, Loan nảy sinh ý định tự tử cùng với 2 người con.

Vào khoảng 7h30 ngày 8/3, Loan cho hai con ăn sáng, rồi điều khiển xe máy chở đến bờ đê sông Ninh Cơ, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Chờ cho khi không có người dân qua lại, Loan bế hai đứa con của mình rồi đi xuống sông Ninh Cơ.

Khi ôm 2 con ra được 3, 4m, nước bắt đầu ngập đầu Loan Được một lúc, dù sóng nước sau đó đẩy 3 mẹ con Loan vào bên trong nhưng khi Loan bế 2 con lên bờ, các cháu đã tử vong. Người dân sau đó phát hiện sự việc, gọi xe đưa 2 cháu nhỏ đi cấp cứu và đến Công an xã Nghĩa Sơn trình báo sự việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Loan về hành vi giết người.