Ra bờ sông chơi, 2 anh em đuối nước thương tâm

Xã hội 08/03/2023 19:36

Ra bờ sông cạnh nhà chơi, bé trai 5 tuổi cùng em ở Hà Tĩnh không may sẩy chân, đuối nước. Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy cách vị trí gặp nạn gần 1 km.

Theo thông tin từ báo VTC News vào sáng 8/3, ông Lê Trường Sơn – Chủ tịch UBND xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên với VTC News và cho biết thêm, hiện thi thể hai em nhỏ đã bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

“Có thể trong lúc mải chơi, 2 cháu không may sẩy chân rơi xuống nước. Hai cháu là anh em họ với nhau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cả hai hộ vừa ra khỏi danh sách hộ cận nghèo vào cuối năm 2022”, ông Sơn thông tin thêm.

Cụ thể, lúc hơn 16h ngày 7/3, bé P.V.H.P (5 tuổi) và P.H.M (3 tuổi) cùng trú thôn Sông Con, xã Quang Diệm ra bờ sông Con chơi. Một lúc sau, nhiều người dân đi làm về thấy 2 đôi dép và đồ chơi trên bờ, nghi có chuyện chẳng lành nên hô hoán và thông báo gia đình nạn nhân tìm kiếm.

Ra bờ sông chơi, 2 anh em đuối nước thương tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, chính quyền địa phương và Công an xã Quang Diệm, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an huyện Hương Sơn) tổ chức tìm kiếm.

Khoảng 19h10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể cháu M. ở hạ lưu sông Con, cách vị trí bị nạn khoảng 800m. Đến 21h cùng ngày, thi thể bé P. cũng được tìm thấy, cách vị trí bị nạn khoảng 1 km về phía hạ lưu.

Thông tin từ Zing cho biết thêm, bốn hôm trước, tại khu vực giếng làng ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 3 người tử vong.

Nạn nhân gồm anh T.Q.T. (24 tuổi) cùng em gái T.T.N.B. (20 tuổi) và cháu trai N.Q.H. (11 tuổi, cùng trú xã Quang Lộc).

Lãnh đạo địa phương cho biết nguyên nhân vụ đuối nước có thể do cả 3 nạn nhân lúc ra giếng làng câu cá đã không may sẩy chân rơi xuống.

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