Ông Phan Văn Xuân lái ôtô bán tải lao qua làn ngược chiều tông hai xe máy khiến một người chết, 2 người bị thương nặng, sáng 8/3.

Theo thông tin từ báo VTC News vào ngày 8/3, lực lượng chức năng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong tại địa phương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày trên Quốc lộ 20, đoạn qua ngã ba Bà Sa (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai).

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VTC News

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe bán tải do anh Phan Văn Xuân (trú xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) điều khiển trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP.HCM đi TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Khi đi tới địa phận thị trấn Đạ M'ri thì xe đột ngột lao qua bên trái đường, tông trực diện vào 2 xe máy đang lưu thông theo hướng ngược lại. Sau va chạm, 1 xe máy bị cuốn vào gầm xe bán tải, chiếc xe máy còn lại văng ra xa.

Thông tin từ báo VNEXPRESS cho biết thêm cú tông khiến ông Huỳnh Ngọc Phú, ở thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Hoai tử vong, hai người một nam và một nữ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, ôtô hư hỏng phần đầu, cuốn chặt một xe máy vào gầm, chiếc còn lại bị húc văng xa 3-4 m.

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