Đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn thuộc TP Thủ Đức), người dân bất ngờ phát hiện cô gái trẻ nằm chết trên vỉa hè

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào sáng 8/3, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cô gái tử vong bên cạnh xe máy trên đường Phạm Văn Đồng.

Vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, chị Phạm Nguyễn Mai H (21 tuổi, ngụ quận 3) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng từ quận Bình Thạnh đi TP Thủ Đức.

Khi đến trạm chờ xe buýt, thuộc địa phận phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) thì xe H loạng choạng tay lái dẫn đến va quẹt vào dải phân cách và phần trước trạm chờ xe buýt.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm vụ việc khiến H té ngã, đa chấn thương và tử vong tại chỗ. Riêng chiếc xe máy ngã cách đó gần 10 mét.

Tại hiện trường có nhiều vết trầy xước ở dải phân cách, thi thể nạn nhân có dấu hiệu va đập vào trạm chờ xe buýt.

Hiện Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng đội CSGT Hàng Xanh xác định nguyên nhân dẫn đến H té ngã, làm rõ vụ việc.

Thương tâm trước đoạn video ghi lại cảnh cô gái 19 tuổi bị tông tử vong tại chỗ ở TP.HCM Ngày 7/3, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Thị Tú (P.Bình Hưng Hòa B) khiến cô gái trẻ tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-nguoi-dan-ta-hoa-phat-hien-thi-the-cua-mot-co-gai-tren-via-he-uong-pham-van-ong-562666.html