Ngày 7/3, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Thị Tú (P.Bình Hưng Hòa B) khiến cô gái trẻ tử vong.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào khoảng 9h sáng 7/3, một cô gái (19 tuổi) chạy xe máy BKS 75E1-158.XX lưu thông trên đường Nguyễn Thị Tú theo hướng huyện Bình Chánh đi quận Bình Tân.

Khi cô gái chạy xe máy ngang qua địa bàn phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân) thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 51D-296.45 đi cùng chiều. Lực va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng quận Bình Tân đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân gần đó, lúc cô gái xảy ra va chạm giao thông với xe tải thì có một người đàn ông mặc áo trắng, quần lửng màu đen đang điều khiển xe máy chạy ngược chiều ngang qua.

Hiện Công an quận Bình Tân đang thu thập chứng cứ, trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân.

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