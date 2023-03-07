Thanh Hóa: Bé gái 2 tuổi bị xịt hơi cay vào mắt trong một cuộc ẩu đả

"Sau khi vào cuộc, xét thấy vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội "Xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác" nên Công an thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa) đã chuyển hồ sơ vụ việc lên cấp trên xử lý. Hiện vụ việc vẫn chưa có kết quả" - ông Hân thông tin.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng ngày 7/3, ông Cù Văn Hân, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa , xác nhận vụ việc một bé gái hơn 2 tuổi, con anh Vũ Xuân H. (ngụ trên địa bàn) bị người lớn xịt hơi cay trúng mắt khi người này tới gia đình giải quyết mâu thuẫn với anh H..

Dù 3 tháng đã trôi qua, thế nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ khiến gia đình anh Vũ Xuân H. rất bất bình - Ảnh: Người Lao Động

Theo phản ánh của anh Vũ Xuân H. (SN 1977; ngụ tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), vào khoảng 20 giờ ngày 17-12-2022, trong lúc gia đình anh đang ăn cơm thì anh Nguyễn Văn B. (SN 1977, ngụ tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung) đến gia đình anh chửi bới, lăng mạ anh. Nguyên nhân xuất phát từ việc đường ống nước anh H. nhận sửa trước đó cho anh B. bị hỏng, rò rỉ nước.

Anh H. có nói anh B. về khóa van nước lại rồi anh sẽ tới sửa sau. Tuy nhiên, anh B. không đồng ý và yêu cầu anh H. phải sửa ngay trong đêm nên giữa hai bên xảy ra xô xát.

Mắt của bé A. bị bỏng do dính phải hóa chất trên bình xịt hơi cay - Ảnh: Báo Dân Trí

Bất ngờ, anh B. lấy trong túi áo ra một bình xịt hơi cay xịt vào vợ chồng anh H.. Thời điểm này, vợ anh H. đang bế cháu A. (hơn 2 tuổi) nên đã bị hơi cay xịt thẳng vào mắt. Sau sự việc trên, anh B. đã lên ôtô bỏ đi.

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm, vụ việc khiến vợ chồng anh H. bị thương nhẹ, còn con gái anh H. là cháu Vũ Thị Bảo A. (hơn 2 tuổi) bị thương ở mắt, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.

Hơn 1h ngày 18/12/2022, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bé Bảo A. bị bỏng tại mi mắt và vùng quanh nhãn cầu, viêm mũi họng cấp...

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Hà Trung đã lập biên bản. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.