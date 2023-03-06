Đại diện Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt thông tin và xử lý vụ việc.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, đến 9h sáng 6/3, rất đông lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An , huyện Hưng Nguyên có mặt tại vị trí vừa xảy ra vụ TNGT khiến 3 mẹ con tử vong (tỉnh lộ 542E, đoạn qua xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn .

Theo quan sát, vị trí xảy ra tai nạn nằm ngay đoạn giao giữa đường tỉnh 542E với công trình thi công Dự án Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Tuy nhiên, hiện gói thầu này chưa triển khai thi công tại đoạn nút giao này.

Trong khi đó, mặt đường tỉnh 542E êm thuận, tầm nhìn thông thoáng với 1 bên là nhà dân, còn 1 bên là đồng ruộng.

Tại hiện trường, chiếc xe tải BKS 14C-201.03 nằm theo hướng lưu thông huyện Hưng Nguyên đi huyện Nghi Lộc.

Trong khi đó, chiếc xe máy BSK 37N1-576.xx nằm ngay dưới gầm bánh trước (bên phía lái) và nhiều mảnh vỡ của xe máy dưới lốp bánh sau xe tải và trên mặt đường.

Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con trong 1 gia đình tử vong đã khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng, xót xa, rất đông người dân hiếu kỳ có mặt tại hiện trường.

Trước đó như phía Zing News đã đưa tin vụ tai nạn xảy ra trên tỉnh lộ 542E, đoạn qua xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn - Ảnh: Zing News

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 7h ngày 6/3, một phụ nữ chạy xe máy biển kiểm soát 37N, chở 3 em nhỏ trên tỉnh lộ. Khi xe chạy đến xã Hưng Trung (huyện Hương Nguyên), đã xảy ra va chạm với ôtô tải chở đất biển số 14C (chưa rõ người cầm lái).

Vụ tai nạn khiến xe máy bị cuốn vào gầm, 3 người tử vong tại chỗ, một người được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. “4 nạn nhân là người trong gia đình, gặp nạn khi người mẹ chở các con tới trường. Ngoài 3 người tử vong tại chỗ, người dân đưa nạn nhân còn lại đến bệnh viện cấp cứu”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn.