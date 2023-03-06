Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào lúc 6h55, sáng ngày 6/3, trên tuyến đường tỉnh 542E đoạn qua địa phận xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 14C-201.03 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển trên đường tỉnh 542E, hướng Hưng Nguyên đi Nghi Lộc.

Khi đến địa phận đoạn qua xóm 9B, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên thì va chạm với xe máy BKS 37N1-576.XX do 1 người phụ nữ điều khiển, chở 3 con nhỏ đang trên đường từ nhà đến trường.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy tử vong, 1 cháu nhỏ bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Hồng (ở nhà thường gọi là Dung, SN 1997, xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An), cháu Hoàng Văn Bảo (học lớp 4, con gái chị Hồng); cháu Hoàng Kim Oanh (lớp 2).

Cháu nhỏ bị thương là Hoàng Văn Trọng (SN 2018) bị chấn thương phần mềm, được cấp cứu tại bệnh viện, hiện đã tỉnh táo.

Trước đó như báo Sức Khỏe và Đời Sống đã đưa tin vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng cùng ngày trên tỉnh lộ 542E, đoạn qua xã Hưng Trung.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một người phụ nữ điều khiển xe máy chở 3 em nhỏ trên đường từ nhà đến trường theo tỉnh lộ 542E. Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe tải chở đất BKS 14C-201.03.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy cùng những người trên xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ, một người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, cả 4 nạn nhân là người trong gia đình ở xã Hưng Trung. 3 người tử vong là 3 mẹ con.

Vụ 3 mẹ con tử vong trong vụ xe tải cán xe máy: Tại hiện trường mảnh vỡ văng khắp nơi, người dân đau xót cho 3 nạn nhân xấu số Liên quan đến vụ xe tải cán xe máy khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ, tại hiện trường rất đông người dân đã tỏ ra vô cùng thương xót trước sự ra đi của 3 nạn nhân xấu số.

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