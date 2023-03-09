Mới đây Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết vừa tiếp nhận sơ cứu bé gái sơ sinh nặng 2,5kg bị bỏ lại trong một túi nilon bịt kín

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 9/3, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó vào khoảng 20h tối 8/3, Bệnh viện tiếp nhận bé gái sơ sinh nặng 2.5kg, được người dân đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng tím tái, dây rốn chưa cắt, bị kiến cắn nhiều ở vùng da.

Theo ghi nhận của bệnh viện, một người dân ở tại xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đi tập thể dục phát hiện có tiếng khóc của trẻ phát ra từ các bao chứa rác.

Bé gái được bác sĩ kiểm tra sức khỏe - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm sau khi kiểm tra túi rác, người dân phát hiện em bé bị bỏ lại trong một túi nilon bịt kín, cơ thể tím tái, máu vẫn còn dính trên người, không có khăn quấn hay quần áo, bị kiến bu khắp cơ thể.

Sau khi quấn khăn ủ ấm cho em bé, người dân đã báo cho công an địa phương và đưa em bé đến bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai để cấp cứu.

Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai tiếp nhận bé gái sơ sinh nặng 2,5kg được người dân đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng tím tái, dây rốn chưa cắt, bị kiến cắn nhiều.

Tại bệnh viện, bé gái được sơ cứu, cho bú sữa, cắt dây rốn, ổn định sức khỏe. Sau đó, em bé được chuyển đến Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và điều trị những vết thương khác. Được biết hiện tại, đã có người nhận nuôi bé.

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