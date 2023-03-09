Những điều lưu ý khi sử dụng ứng dụng chỉnh sửa ảnh

Xã hội 09/03/2023 17:37

Trong những năm gần đây, ứng dụng chỉnh sửa ảnh đang dần dần trở thành một trong những úng dụng được giới trẻ tìm đến và sử dụng nhiều nhất. Liệu nó có mang tới những tác hại gì không, hãy cũng tìm hiểu ngay sau đây.

Với sự phát triển của công nghệ, một số người có chuyên môn cho rằng doanh thu từ thị trường ứng dụng chỉnh ảnh sẽ tăng từ 318 triệu USD vào năm nay lên 570 triệu trong vòng 10 năm nữa. Đây là dự đoán của Future Market Insight - một chuyên trang về xu hướng thị trường.

Nguyên nhân cho sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ việc hầu hết ai ai cũng đều muốn có cho mình những tấm ảnh xinh đẹp nhất nên việc ứng dụng chỉnh ảnh là điều tiên quyết phải có trong smartphone của mình. 

Còn theo Tech-Crunch, cơn sốt ảnh vẽ bằng AI đã đẩy các ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI lên top đầu các bảng xếp hạng các ứng dụng được tải về nhiều nhất trên App Store.

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Một số ứng dụng chỉnh sửa ảnh - Ảnh: Internet

Tháng 12 năm ngoái, có đến 4 ứng dụng lọt vào top đầu, còn có một số ứng dụng khác nữa lọt vào top 100.

Chỉ cần tải lên một bức ảnh cá nhân, công nghệ AI sẽ biến bạn thành bất kỳ ai, thậm chí sự khắc họa của công nghệ này vô cùng chân thực và giúp cho khách hàng có những trải nghiệm ưng ý nhất. 

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra với những người lạm dụng ứng dụng chỉnh ảnh. Thậm chí, một số người đã lợi dụng điều này khi có nhiều báo cáo cho rằng một vài ứng dụng chỉ sửa ảnh đã để lộ thông tin của khách hàng và làm ảnh hưởng đáng kể đế thông tin cá nhân của người dùng. 

Có thể nhiều người không nghĩ tới nhưng đường nét khuôn mặt của bạn cũng là một dạng dữ liệu có thể bị thu thập. Đặc biệt, khi công nghệ thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt đang từng bước trở nên phổ biến, nguy cơ việc bạn đối mặt với trường hợp bị các hacker nhận diện khuôn mặt thông qua ứng dựng chỉnh sửa hình ảnh là rất cao và dẫn tới việc như mất tiền hay các giấy tờ quan trọng. 

Thời đại ngày nay đang ngày càng phát triển và đem đến cho con người những trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Tuy nhiên, như đã nói ở trên cái gì cũng đều có 2 mặt của nó vì thế cho nên hãy sử dụng các ứng dụng một cách đúng đắn để không phải rơi vào trường hợp xấu nhé.  

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