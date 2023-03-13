Cụt thể qua những chia sẻ thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, một bệnh nhân 23 tuổi trên địa bàn bị chó nhà cắn vào tay nhưng không đi tiêm phòng, 18 tháng sau cô tử vong.

Theo tthông tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, bệnh nhân là nữ, 23 tuổi, người dân tộc H’Mông trú tại thôn Thẩm Phúc, Cốc Ly, Bắc Hà. Cách đây khoảng 18 tháng bệnh nhân bị chó của gia đình cắn vào ngón trỏ tay trái có chảy máu, sau khi cắn bệnh nhân 3 ngày con chó đó chết. Bệnh nhân không tiêm vaccine, huyết thanh phòng bệnh dại. Sau đó bệnh nhân đi làm tại Hà Nội, đến tháng 1/2023 bệnh nhân có biểu hiện bệnh và đi khám ở bệnh viện tư nhân và được chuyển vào bệnh viện Nhiệt đới Trung ương với các biểu hiện: mệt mỏi, khó chịu, khó thở, co giật, xuất tiết đờm dãi nhiều. Ngày 17/1/2023 bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu nước bọt và dịch não tuỷ để xét nghiệm, kết quả xác định dương tính với virus dại.

Đến chiều 18/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lào Cai tiếp tục ghi nhận một trường hợp là nam sinh viên sinh năm 2007, học tại Trường Cao đẳng Lào Cai bị 2 con chó thả rông cắn khi đang đi tập thể dục. Người dân phát hiện và đưa bệnh nhân vào bệnh viện Đa khoa tỉnh, tình trạng lúc tiếp nhận bệnh nhân hoảng loạn, đa chấn thương trên toàn cơ thể, sơ bộ có khoảng 10 vết thương lớn gây rách sâu phần mềm và nhiều vết thương do răng chó cắn gây nên. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra, bệnh lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cào, liếm của động vật (thường là chó, mèo). Để chủ động phòng, chống bệnh dại và giảm tỷ lệ tử vong do bệnh dại trên người, người dân cần thực hiện các khuyến cáo của ngành Y tế:

Ảnh minh họa: Internet Đối với các tổ chức, cá nhân nuôi, buôn bán, giết mổ, vận chuyển kinh doanh chó, mèo trong từng thôn, xóm, xã, phường cần thực hiện các biện pháp quản lý và phòng bệnh trên đàn chó nuôi theo hướng dẫn của cán bộ thú y, ký cam kết thực hiện 5 không: “không nuôi chó mèo không tiêm phòng dại”, “không nuôi chó, mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương”, “không nuôi chó thả rông”, “không để chó cắn người”, “không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường”. Những người có nguy cơ cao phơi nhiễm với virus dại cần thực hiện tiêm phòng trước phơi nhiễm và những người bị phơi nhiễm với động vật bị bệnh dại hoặc nghi mắc bệnh dại thực hiện điều trị dự phòng bằng vaccine, huyết thanh kháng dại theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Người dân nuôi chó/mèo cần thực tiêm vaccine phòng bệnh dại đầy đủ và đúng lịch, không thả rông chó/mèo. Nếu cho chó/mèo ra đường phải được đeo rọ mõm theo quy định. Khi bị chó/mèo cắn/cào, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm phòng dại kịp thời, tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa tại nhà…

Vụ cô gái trẻ và cha dượng chết trong phòng trọ ở TP.HCM: Đã xác định được thời điểm xảy ra vụ việc Liên quan vụ cha dượng và con gái được phát hiện chết trong phòng trọ trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông (quận 7) với nhiều vết thương, cơ quan điều tra bước đầu xác định người đàn ông sát hại thiếu nữ rồi tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-co-gai-tu-vong-do-mac-benh-dai-do-cho-nha-can-563830.html