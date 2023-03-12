Liên quan vụ cha dượng và con gái được phát hiện chết trong phòng trọ trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông (quận 7) với nhiều vết thương, cơ quan điều tra bước đầu xác định người đàn ông sát hại thiếu nữ rồi tự tử.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết liên quan tới cái chết của hai người trong phòng trọ ở quận 7 (TP.HCM) hôm 11/3, ngày 12/3, cơ quan chức năng cho hay khám nghiệm hiện trường bước đầu xác định thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có ông N.V. M. và chị N.T.T. L. ở trong phòng. Có khả năng ông M. đã sát hại chị L. bằng kéo trước khi tự tử.

Ông N.V.M. (46 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), làm thợ hồ, chị N.T.T.L (17 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đang là công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP HCM.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lực lượng chức năng cũng thông tin mẹ L. đã ly hôn cách đây 7 năm (có 4 người con, L. là con út). Khoảng một năm nay, mẹ L. quen ông M. và có tình cảm nên ông M. về sống chung với hai mẹ con.

Trước đó, như báo Tuổi Trẻ đã thông tin vào rạng sáng 11/3, người dân sống trong hẻm 180, đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7 bất ngờ nghe tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ. Họ chạy đến kiểm tra thì thấy phòng trọ này cửa khoá trái, gõ cửa nhưng không ai mở nên gọi điện báo công an phường.

Nhận tin, Công an phường Tân Thuận Đông đến phá cửa vào trong. Lúc này, người đàn ông khoảng 46 tuổi và cô gái trẻ đã tử vong. Cô gái chết trên gác lửng, thi thể người đàn ông thì ở dưới bếp. Cả hai đều có nhiều vết thương và hiện trường xuất hiện 2 cây kéo dính máu.

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