Vụ cô gái trẻ và cha dượng chết trong phòng trọ ở TP.HCM: Đã xác định được thời điểm xảy ra vụ việc

Xã hội 12/03/2023 17:19

Liên quan vụ cha dượng và con gái được phát hiện chết trong phòng trọ trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông (quận 7) với nhiều vết thương, cơ quan điều tra bước đầu xác định người đàn ông sát hại thiếu nữ rồi tự tử.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết liên quan tới cái chết của hai người trong phòng trọ ở quận 7 (TP.HCM) hôm 11/3, ngày 12/3, cơ quan chức năng cho hay khám nghiệm hiện trường bước đầu xác định thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có ông N.V. M. và chị N.T.T. L. ở trong phòng. Có khả năng ông M. đã sát hại chị L. bằng kéo trước khi tự tử.

Ông N.V.M. (46 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), làm thợ hồ, chị N.T.T.L (17 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đang là công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP HCM.

Vụ cô gái trẻ và cha dượng chết trong phòng trọ ở TP.HCM: Đã xác định được thời điểm xảy ra vụ việc - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Lực lượng chức năng cũng thông tin mẹ L. đã ly hôn cách đây 7 năm (có 4 người con, L. là con út). Khoảng một năm nay, mẹ L. quen ông M. và có tình cảm nên ông M. về sống chung với hai mẹ con. 

Trước đó, như báo Tuổi Trẻ đã thông tin vào rạng sáng 11/3, người dân sống trong hẻm 180, đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7 bất ngờ nghe tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ. Họ chạy đến kiểm tra thì thấy phòng trọ này cửa khoá trái, gõ cửa nhưng không ai mở nên gọi điện báo công an phường.

Nhận tin, Công an phường Tân Thuận Đông đến phá cửa vào trong. Lúc này, người đàn ông khoảng 46 tuổi và cô gái trẻ đã tử vong. Cô gái chết trên gác lửng, thi thể người đàn ông thì ở dưới bếp. Cả hai đều có nhiều vết thương và hiện trường xuất hiện 2 cây kéo dính máu.

Ghi lại cảnh ân ái, nam thanh niên dùng clip tống tiền bạn gái

Ghi lại cảnh ân ái, nam thanh niên dùng clip tống tiền bạn gái

Từ trình báo của người phụ nữ về việc bị người đàn ông dùng clip nóng đe dọa cưỡng đoạt tài sản, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ 2 người tử vong trong phòng trọ cha giết con riêng của vợ TP.HCM tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 25 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 47 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 51 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?