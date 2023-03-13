Quảng Nam: Xe đầu kéo va chạm mạnh với xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Xã hội 13/03/2023 13:27

Trên QL1A qua địa phận tỉnh Quảng Nam vừa xảy ra vụ TNGT giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo VTC News vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h ngày 13/3 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 43C 107.65 (chưa rõ danh tính tài xế) kéo theo rơ moóc 43R 014.73 chạy hướng Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến Km 965+450 (thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn), xe đầu kéo xảy ra va chạm với hai người đi trên xe máy.

Quảng Nam: Xe đầu kéo va chạm mạnh với xe máy, 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Sau khi cán qua người 2 nạn nhân, xe đầu kéo tiếp tục kéo lê xe máy thêm một đoạn mới dừng lại. Cú va chạm khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, vị trí xảy ra tai nạn là tuyến đường thẳng, có 4 làn xe cơ giới, không có làn xe thô sơ, nằm ngoài khu dân cư, hệ thống biển báo hiệu giao thông đầy đủ.

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