Rợn người trước lời khai của mẹ ruột dùng búa đánh chết con trai

Xã hội 14/03/2023 12:01

Ngày 14/3, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ nghi án mẹ giết con trai ruột, xảy ra trên địa bàn huyện Cư M’gar.

Theo thông tin từ báo Lao Động cho biết qua kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 9h ngày 5/3, anh Y Khai Niê (27 tuổi, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) được phát hiện tử vong với nhiều dấu vết bất thường tại phòng ngủ của gia đình.

Nhận tin báo, lực lượng chức  tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Nhận định đây là vụ án mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung thu thập chứng cứ từ nhiều hướng để khoanh vùng đối tượng.

Rợn người trước lời khai của mẹ ruột dùng búa đánh chết con trai - Ảnh 1
Hung khí tại hiện trường - Ảnh: Báo Lao Động

Đến chiều ngày 7/3, bà H’Mĭm Niê (54 tuổi, mẹ ruột nạn nhân Y Khai) đã đến Công an đầu thú, khai nhận mình là hung thủ giết chết con trai. 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lời khai của bà H’Mĭm Niê, vào ngày 5/3, Y Khai Niê say xỉn rồi về nhà xin mẹ 5 triệu đồng để đi chơi. Khi bị mẹ từ chối, Y Khai Niê lăng mạ, dọa giết rồi bỏ vào phòng ngủ.

Cũng theo lời khai của bà H’Mĭm Niê, bức xúc vì Y Khai Niê thường xuyên xin tiền, đập phá đồ đạc, dọa giết mình và người thân nên trong ngày 5/3, lúc Y Khai Niê đang ngủ, bà đã dùng một chiếc búa sắt đánh vào vùng đầu, ngực, lưng khiến nạn nhân tử vong.

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