Tài xế xe tải này gây tai nạn khiến một học sinh tử vong, một em khác bị thương tại huyện Krong Búk sau đó rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào ngày 14/3, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế xe tải gây tai nạn khiến một học sinh tử vong, một học sinh bị thương rồi rời khỏi hiện trường, để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15’ ngày 13/3, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Nam Tân, xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn khiến hai em học sinh đi xe đạp điện thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo VietNamNet

Vào thời điểm trên, xe tải (chưa rõ biển số và người điều khiển) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai. Khi xe tải chạy đến địa điểm trên bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp điện do em N.V.N. điều khiển chở theo em H.T.Đ. (cả hai là học sinh lớp 9, trường THCT trên địa bàn huyện) chạy cùng chiều.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết hậu quả khiến em H.T.Đ. bị đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ, còn em N.V.N. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Hòa không xuống trợ giúp người bị hại mà điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều cùng ngày, Công an huyện Krông Búk đã bắt giữ tài xế Hòa cùng xe tải khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Công an huyện Krông Búk tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Rợn người trước lời khai của mẹ ruột dùng búa đánh chết con trai Ngày 14/3, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ nghi án mẹ giết con trai ruột, xảy ra trên địa bàn huyện Cư M’gar.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-xe-tai-tong-chet-hoc-sinh-roi-chay-tron-tam-giu-hinh-su-tai-xe-564149.html