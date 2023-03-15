Tai nạn liên hoàn ở Quảng Ninh, 4 người thương vong

Xã hội 15/03/2023 19:21

Vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng liên hoàn giữa 3 phương tiện xảy ra tại TP Uông Bí, Quảng Ninh làm 2 người trên xe con tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 15/3, tại km 74 + 200 QL18 thuộc phường Phương Đông (TP Uông Bí).

Tại thời điểm đó, anh Nguyễn Văn P. (23 tuổi, trú tại Trại Si, phường Hưng Đạo, TX Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô con mang BKS 14A - 201.49 di chuyển theo hướng Hạ Long - Đông Triều thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS TK-75-81 do anh Long (43 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang) điều khiển đi cùng chiều.

Tai nạn liên hoàn ở Quảng Ninh, 4 người thương vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết 

Sau khi va chạm, chiếc xe ô tô con mang BKS 14A - 201.49 lao sang phần đường ngược chiều và xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS 34C - 217.51 do anh Nguyễn Bá Nghĩa (29 tuổi, trú tại Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Thông tin từ Zing News cho biết thêm tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe ô tô con do anh Nguyễn Văn P. điều khiển có chở theo 3 người là ông H. (60 tuổi), chị H. (32 tuổi) và cháu P. (1 tuổi, cùng trú tại Mễ Xá 2, phường Hưng Đạo, TX Đông Triều),

Hậu quả của các vụ va chạm khiến anh P. và ông H. tử vong còn cháu P. và chị Hiền bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

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Được bé gái mới quen nhờ chở về phòng trọ nhưng Nguyễn Phước Nhân (trú tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) đã nổi cơn thú tính, đưa nạn nhân vào nhà nghỉ, rồi dùng vũ lực, khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại.

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