Vụ bé gái 14 tuổi bị nam thanh niên gạ gẫm vào khách sạn để hiếp dâm: Ra quyết định bắt tạm giam đối tượng

Xã hội 15/03/2023 14:38

Được bé gái mới quen nhờ chở về phòng trọ nhưng Nguyễn Phước Nhân (trú tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) đã nổi cơn thú tính, đưa nạn nhân vào nhà nghỉ, rồi dùng vũ lực, khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 23h ngày 8/3, sau khi ngồi chơi, ăn nhậu ở Hoa viên thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) với một số bạn bè, cháu M. (SN 2008, trú tại huyện Cư M’gar) nhờ bạn trai mới quen là Nguyễn Phước Nhân chở về phòng trọ tại thị trấn Quảng Phú.

Tuy nhiên, Nhân không đưa cháu M. về phòng trọ mà chở đến một nhà nghỉ tại thị trấn Quảng Phú. Sau đó Nhân kéo cháu M. vào phòng nghỉ rồi khóa cửa phòng lại dùng vũ lực, đe dọa, khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Vụ bé gái 14 tuổi bị nam thanh niên gạ gẫm vào khách sạn để hiếp dâm: Ra quyết định bắt tạm giam đối tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm sau khi bị xâm hại tình dục, cháu M. rời khỏi phòng và nhờ quản lý nhà nghỉ xin ngủ nhờ đến sáng 9/3. Sau đó, cháu M. về nhà kể sự lại việc cho gia đình biết và người nhà đưa cháu M. lên cơ quan công an trình báo sự việc.

Thời điểm cháu M. bị xâm hại tình dục mới chỉ hơn 14 tuổi.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M'gar đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước Nhân về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đồng thời, ra lệnh bắt bị can này để tạm giam nhằm phục vụ điều tra.

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