Chỉ trong chiều 15/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An đã xảy ra 2 vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào khoảng 14 giờ chiều 15/3, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến người vợ tử vong, chồng bị thương.

Vào thời điểm nêu trên, xe tải chở vật liệu xây dựng tông trúng xe máy chở hai vợ chồng. Cú tông mạnh khiến xe máy nát hỏng, người vợ tử vong chỗ, người chồng bị thương ngồi gào khóc bên thi thể vợ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Sau khi xảy ra tai nạn, người dân và CSGT đã gọi xe cứu thương đến chở người chồng đi cấp cứu.

Thông tin từ báo Công Lý cho biết thêm đến khoảng 16h 15 phút, cũng trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chị Đ.T.T (trú phường Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, xe đầu kéo 77C-113.29 kéo theo rơ-moóc 77R-014.32 tông vào sau xe máy do chị T điều khiển. Cú đâm mạnh đẩy xe chị T. lao lên tông trúng vào xe bán tải 37C-393.27 đang đậu bên đường.

Hậu quả chị T. bị tử vong tại chỗ, cá khô đổ ra vương vãi trên mặt đường.

Hiện cơ quan Công an huyện Diễn Châu, Công an huyện Quỳnh Lưu cùng các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ.

Cà Mau: Xe máy va chạm ôtô tải, 2 người tử vong thương tâm Cú đâm va giữa ôtô tải với xe máy tại ngã tư đường ở TP Cà Mau làm hai người tử vong tại chỗ, chiều 15/3.

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