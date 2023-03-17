Dù gác chắn tàu đã hạ xuống, nhưng người đàn ông vẫn cố dắt xe đạp qua dẫn đến vụ tai nạn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 17/3, ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một cụ ông tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Nguyễn Quốc T. (86 tuổi, ngụ thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn) điều khiển xe đạp theo hướng từ thôn Kinh Môn ra Quốc lộ 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm khi đến gác chắn đường tàu thuộc địa phận thôn Kinh Môn, ông T. dắt xe đạp băng qua đường sắt thì bị tàu hỏa SE1 lưu thông hướng Bắc-Nam, tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến ông T. tử vong tại chỗ. Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, gác chắn tàu đã hạ xuống.

Xe tải va chạm xe máy, 2 người tử vong: Chồng gào khóc thảm thiết bên cạnh thi thể của vợ Chỉ trong chiều 15/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An đã xảy ra 2 vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-tri-cu-ong-86-tuoi-bi-xe-hoa-tong-tu-vong-thuong-tam-564758.html