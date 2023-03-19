Rợn người với lời khai của nghi phạm vụ người đàn ông tử vong trong căn hộ chung cư ở TP.HCM

Xã hội 19/03/2023 14:48

Công an TP.HCM đang lấy lời khai nghi can để làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông tại chung cư Green River.

Theo thông tin từ Zing vào ngày 19/3, một nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 8 đã bắt giữ nghi can liên quan cái chết của ông P.H.T. (37 tuổi) ở chung cư Green River.

Danh tính nghi can chưa được tiết lộ. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nguồn tin cho biết bước đầu, nghi can thừa nhận dùng tay đánh ông T.

Rợn người với lời khai của nghi phạm vụ người đàn ông tử vong trong căn hộ chung cư ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet 

Trước đó chiều 18/3, cảnh sát nhận tin báo về việc ông T. tử vong tại căn hộ ở tầng 12, chung cư Green River, phường 6, quận 8.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm qua ghi nhận lời khai những người liên quan, cảnh sát xác định rạng sáng cùng ngày, ông T. nhậu với bạn, sau đó xuống sảnh chung cư rồi bị một người đánh. Sau đó, ông T. gọi bạn dìu lên phòng ngủ, đến chiều thì được phát hiện tử vong.

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