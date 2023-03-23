Mới đây nhất một số người dân đi ngang đường quốc lộ trên địa bàn xã Hồng Thái Tây (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) đã phát hiện một bé gái bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ báo Kinh Tế và Đô Thị vào chiều 23/3, ông Lương Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết, người dân trên địa bàn phát hiện một bé gái khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi, trên mặt có nhiều nốt đỏ do muỗi cắn.

Cụ thể, vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ và phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trên bãi cỏ ở rìa đường thuộc địa phận thôn Hoành Mô, xã Hồng Thái Tây. Tiếp cận cháu bé, người dân xác định xung quanh bé không có vật dụng hay giấy tờ gì do người thân để lại.

Bé gái 7 tháng tuổi bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Kinh Tế và Đô Thị

Thông tin từ báo Dân trí , ông Lương Văn Đại - Chủ tịch UBND xã Hồng Thái Tây xác nhận thông tin và cho biết chính quyền đã giao bé gái cho trạm y tế xã tiến hành chăm sóc, hiện sức khỏe bé ổn định. Tuy nhiên thời điểm phát hiện cháu bé, bé bị muỗi và kiến đốt nhiều ở vùng mặt và tay chân.

"Hiện chúng tôi đang tiến hành thông báo tìm cha mẹ hoặc người thân của cháu bé. Sức khỏe bé hiện ổn định", ông Đại nói.

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