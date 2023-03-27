Mới đây một đoạn clip đã ghi lại cảnh nữ sinh THCS bị các bạn đánh hội đồng khiến nhiều người phẫn nộ và yêu cầu phía công an nên làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 27/3, Phòng GD-ĐT thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước thông tin cơ quan công an đang mời một số học sinh cùng phụ huynh lên làm việc liên quan đến vụ 1 nữ sinh bị bạn học cùng trường đánh hội đồng.

Theo đó, nữ sinh bị đánh đang học tại trường THCS Phước Bình (thị xã Phước Long), sự việc xảy ra sau giờ học buổi chiều 24/3.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm trong clip dài khoảng 2 phút 33 giây, một nhóm nữ sinh khoảng gần 10 người đứng tại một bãi cỏ. Một nữ sinh mặc áo thun xanh khoanh tay đứng và nói lời xin lỗi. Ngay sau đó, một số nữ sinh đã lao vào liên tục giựt tóc, dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người của nữ sinh này. Nữ sinh chỉ biết chịu trận, té ngã xuống bãi cỏ nhưng vẫn liên tục nói lời xin lỗi và cầu xin nhưng nhóm nữ sinh kia vẫn không buông tha, tiếp tục lao vào đánh hội đồng.

Ảnh cắt từ clip - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT TX.Phước Long xác nhận vụ việc xảy ra sau giờ học, vào buổi chiều 24/3 tại một công viên ở P.Long Phước, TX.Phước Long.

Nữ sinh bị đánh hội đồng được xác định là học sinh của Trường THCS Phước Bình (TX.Phước Long) và một số học sinh xuất hiện trong clip cũng được xác định là học sinh của trường này.

"Hiện công an địa phương đã mời các học sinh có liên quan cùng phụ huynh lên làm tường trình để xác minh, làm rõ vụ việc. Nữ sinh bị đánh đã được đưa đi khám sức khỏe và hiện sức khỏe ổn định. Khi có kết quả chính thức, chúng tôi sẽ thông tin thêm", đại diện Phòng GD-ĐT TX.Phước Long cho biết.

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