Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy, công an đã đưa bé trai đi xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 27/3, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ việc bé trai 3 tuổi bị hành hạ và nghi cho sử dụng chất ma túy trong các clip lan truyền trên mạng xã hội. Theo Công an TP.HCM, 10 giờ 30 phút ngày 24/3, Công an TP.HCM tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của anh TMT (30 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là cháu TNAT (3 tuổi) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại địa chỉ số 50/9 Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Công an đưa bé trai đi kiểm tra sức khỏe - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM Theo anh T, do mâu thuẫn nên từ năm 2021, vợ anh T là NTN (23 tuổi, hộ khẩu thường trú: quận Tân Bình) đã mang theo 2 con bỏ đi và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm (44 tuổi, ngụ phường 15, Quận 10). Cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin N sử dụng trái phép chất ma túy, anh T đã đến đón người con lớn về, cháu AT tiếp tục sống cùng với N.

Đến ngày 22/3, anh T phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu AT bị N và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo cơ quan Công an; đồng thời, đăng tải trên các trang mạng xã hội. Hình ảnh cắt ra từ clip đăng tải trên mạng xã hội Facebook - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó như báo Người Lao Động đã đưa tin, ngay sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh cháu AT có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy được phát tán trên mạng xã hội, Lê Văn Bậm và NTN đã xóa tài khoản Facebook, đưa cháu AT bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác. trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai bị một người đàn ông hành hạ, ép sử dụng chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, bé trai T.N.A.T (3 tuổi) sống cùng mẹ và cha dượng ở huyện Hóc Môn, TP HCM. Cư dân mạng phẫn nộ với 4 clip ngắn ghi lại cảnh bé trai mặc bỉm, ở trần; còn người đàn ông mặc quần ngắn, có hình xăm. Cha dượng nhiều lần nói tục, chửi bới cháu bé. Trong một clip, bé trai được cư dân mạng nghi ngờ bị ép hút ma túy đá còn người đàn ông ngồi cạnh châm lửa ở tẩu.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy đá: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy nguy hiểm tiềm tàng có thể xảy ra đối với cơ thể của nạn nhân Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép sử dụng ma túy đá đang gây xôn xao dư luận gần đây, bác sĩ mới đây cho biết cơ thể của nạn nhân rất có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

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