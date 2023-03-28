Hàng chục hành khách được vợ chồng anh Tuấn đón vào sân nhà, anh Tuấn huy động các con và người nhà mang ghế, nước ra mời những “người bạn” trên chuyến xe gặp nạn để họ nghỉ ngơi.

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết khi chiếc xe khách gặp nạn, ngoài cùng người dân nỗ lực tiếp cận hiện trường cứu người thì ngôi nhà của gia đình anh Lê Minh Tuấn, 50 tuổi, trú xóm 2, thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 50m, trở thành trạm nghỉ cho những hành khách gặp nạn.

Vợ chồng anh Tuấn không ai nói với ai lời nào, họ hết hỏi han sức khỏe người này lại quay sang các hành khách ngồi gần đó trò chuyện, động viên, mời nước.

Những hàng xóm anh Tuấn thấy thế cũng qua phụ một tay, họ phân công nhau hỗ trợ, nhất là những người lớn tuổi và trẻ em. Chị Lê Thị Nguyệt, hàng xóm anh Tuấn mang bịch đường, trái chanh sang làm nước chanh mát để các hành khách gặp nạn dùng.

Chị Nguyệt bảo: Thấy bà con gặp nạn và may mắn còn sống ngồi đây mà lòng thấy vui, mình chia sẻ với họ chút ân tình để họ ổn định tinh thần và mạnh mẽ trong lúc hoạn nạn là điều nên làm. Ở đâu cũng là người Việt Nam mình.

“Chúng tôi giúp họ cũng là giúp mình. Nhìn họ từng bước ổn định tinh thần mà lòng mình vui lắm. Tôi chỉ mong những chuyến xe an toàn và những hành khách được trở về gia đình an toàn thôi. Mình giúp họ chứ không nghĩ gì đâu”, chị Nguyệt tâm sự.

Trời dần chuyển về đêm, ánh mắt lo âu hiện rõ lên khuôn mặt những hành khách, có người nhai vội miếng bánh ngọt. Thấy thế, những hàng xóm mượn nhà anh Tuấn làm “quán cơm” để nấu món ăn dân dã giúp người gặp nạn.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Những tô mì chế vội, những bát cơm còn nóng hổi bà con mang ra mời hành khách gặp nạn dùng để qua bữa. Người dân địa phương thay phiên nhau ra vị trí gặp nạn để mời hành khách vào dùng cơm.

Chị Lê Thị Hoài Thu bảo, mình tốn chút gạo, chút mắm nấu cho bà con bữa cơm để họ lót dạ. Ai ở hoàn cảnh như tôi mà không giúp họ. Dẫu gì cũng là người dân một nước. Tình nghĩa giúp nhau thế là mình hạnh phúc rồi.

Ông Lê Quang Bảy, trưởng thôn 2, xã Đức Chánh cho biết, bà con dang tay giúp đỡ người gặp nạn là chuyện bình thường, đấy là nghĩa cử ăn sâu vào người dân xứ này. Dẫu bà con còn nghèo khó nhưng tấm lòng thì lớn lắm. Bà con đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua cơn hoạn nạn thôi.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 14h45' ngày 27/3, xe khách BKS 73B-007.84 lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam khi đến đoạn đường tránh QL1 qua địa bàn thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức bất ngờ mất lái, lật nhào xuống ruộng. Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế Đoàn Thanh Hưng tử vong tại chỗ, nhiều hành khách trên xe bị thương.