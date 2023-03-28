Vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: Cảm động trước tấm lòng của người dân cưu mang các nạn nhân gặp nạn

Xã hội 28/03/2023 10:10

Liên quan đến vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi, những người dân đã ra sức giúp đỡ cho người bị nạn để họ ổn định lại tinh thần.

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết khi chiếc xe khách gặp nạn, ngoài cùng người dân nỗ lực tiếp cận hiện trường cứu người thì ngôi nhà của gia đình anh Lê Minh Tuấn, 50 tuổi, trú xóm 2, thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 50m, trở thành trạm nghỉ cho những hành khách gặp nạn.

Hàng chục hành khách được vợ chồng anh Tuấn đón vào sân nhà, anh Tuấn huy động các con và người nhà mang ghế, nước ra mời những “người bạn” trên chuyến xe gặp nạn để họ nghỉ ngơi.

Vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: Cảm động trước tấm lòng của người dân cưu mang các nạn nhân gặp nạn - Ảnh 1

Vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: Cảm động trước tấm lòng của người dân cưu mang các nạn nhân gặp nạn - Ảnh 2
 Người dân giúp đỡ các nạn nhân trong vụ lật xe - Ảnh: Báo Giao Thông

Vợ chồng anh Tuấn không ai nói với ai lời nào, họ hết hỏi han sức khỏe người này lại quay sang các hành khách ngồi gần đó trò chuyện, động viên, mời nước.

Những hàng xóm anh Tuấn thấy thế cũng qua phụ một tay, họ phân công nhau hỗ trợ, nhất là những người lớn tuổi và trẻ em. Chị Lê Thị Nguyệt, hàng xóm anh Tuấn mang bịch đường, trái chanh sang làm nước chanh mát để các hành khách gặp nạn dùng.

Chị Nguyệt bảo: Thấy bà con gặp nạn và may mắn còn sống ngồi đây mà lòng thấy vui, mình chia sẻ với họ chút ân tình để họ ổn định tinh thần và mạnh mẽ trong lúc hoạn nạn là điều nên làm. Ở đâu cũng là người Việt Nam mình.

“Chúng tôi giúp họ cũng là giúp mình. Nhìn họ từng bước ổn định tinh thần mà lòng mình vui lắm. Tôi chỉ mong những chuyến xe an toàn và những hành khách được trở về gia đình an toàn thôi. Mình giúp họ chứ không nghĩ gì đâu”, chị Nguyệt tâm sự.

Trời dần chuyển về đêm, ánh mắt lo âu hiện rõ lên khuôn mặt những hành khách, có người nhai vội miếng bánh ngọt. Thấy thế, những hàng xóm mượn nhà anh Tuấn làm “quán cơm” để nấu món ăn dân dã giúp người gặp nạn.

Vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: Cảm động trước tấm lòng của người dân cưu mang các nạn nhân gặp nạn - Ảnh 3

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Những tô mì chế vội, những bát cơm còn nóng hổi bà con mang ra mời hành khách gặp nạn dùng để qua bữa. Người dân địa phương thay phiên nhau ra vị trí gặp nạn để mời hành khách vào dùng cơm.

Chị Lê Thị Hoài Thu bảo, mình tốn chút gạo, chút mắm nấu cho bà con bữa cơm để họ lót dạ. Ai ở hoàn cảnh như tôi mà không giúp họ. Dẫu gì cũng là người dân một nước. Tình nghĩa giúp nhau thế là mình hạnh phúc rồi.

Ông Lê Quang Bảy, trưởng thôn 2, xã Đức Chánh cho biết, bà con dang tay giúp đỡ người gặp nạn là chuyện bình thường, đấy là nghĩa cử ăn sâu vào người dân xứ này. Dẫu bà con còn nghèo khó nhưng tấm lòng thì lớn lắm. Bà con đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua cơn hoạn nạn thôi.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 14h45' ngày 27/3, xe khách BKS 73B-007.84 lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam khi đến đoạn đường tránh QL1 qua địa bàn thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức bất ngờ mất lái, lật nhào xuống ruộng. Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế Đoàn Thanh Hưng tử vong tại chỗ, nhiều hành khách trên xe bị thương.

Xe 3 bánh lao vào lề, lật ngửa giữa đường khiến vợ tử vong tại chỗ, chồng bị thương nặng

Xe 3 bánh lao vào lề, lật ngửa giữa đường khiến vợ tử vong tại chỗ, chồng bị thương nặng

2 vợ chồng chở giày dép đi bán trên xe ba bánh thì gặp nạn khiến xe lao vào lề, lật ngửa 3 bánh lên trời. Hậu quả, 1 người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   lật xe khách ở Quảng Ngãi lật xe khách tài xế tử vong Quảng Ngãi tin nóng tin tức trong ngày tin 24

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?