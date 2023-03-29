Trong lúc đang chơi trước sân nhà, bé trai 3 tuổi ở Cà Mau bất ngờ bị chó dại cắn gây chấn thương nặng ở môi và lưỡi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết vào ngày 29/3, Trạm Y tế xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết sức khỏe bé T.N.Đ.K. (3 tuổi; ngụ xã Trần Thới) đã ổn định sau khi bị chó dại tấn công.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, bé K. đang chơi trước sân nhà thì bất ngờ bị một con chó lạ có biểu hiện bệnh dại tấn công gây thương tích ở vùng mặt, môi và rách nửa bên lưỡi.

Ảnh minh họa: Báo Giao Thông

Ngay lập tức, người dân đã bắt giữ con chó này, đồng thời đưa cháu K. đến cơ sở y tế. Tại đây, bác sĩ nhận định vết thương cháu K. có khả năng hoại tử nên gia đình đã đưa cháu đến một bệnh viện ở TP HCM điều trị. Sau khi vết thương ổn định, K. được cho xuất viện.

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm hiện tại, ngành chức năng huyện Cái Nước đã phun thuốc sát trùng, tiêm vaccine ngừa bệnh dại cho đàn chó, mèo tại khu vực. Đồng thời, tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại đến người dân xung quanh.

Khi phát hiện trường hợp chó, mèo nghi mắc bệnh dại, người dân hãy báo ngay cho cán bộ y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

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