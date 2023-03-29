Liên quan đến vụ bảo vệ bị tài xế tông chết ở Hà Nội, mức nồng độ cồn của nghi phạm cực cao.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào sáng 29/3 cho biết, nam tài xế là Trịnh Bá Trọng (sinh năm 1984, ở Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội). Người này hiện đã bị tạm giữ.

Thời điểm cảnh sát tiếp nhận vụ việc vào chiều 28/3, nam tài xế Trịnh Bá Trọng không hợp tác, nhiều lần không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn.

Sau đó, kết quả xác minh nồng độ cồn của nam tài xế là 0,454 mg/lít khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/lít khí thở).

Thông tin từ báo VTC News cho biết thêm qua xác minh sơ bộ, cảnh sát xác định lái xe Trịnh Bá Trọng điều khiển ô tô biển số 29E-012.42 đỗ tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9 (thuộc nội khu đô thị Vinhomes Ocean Park). Chiếc xe sau đó bị anh Vũ Trung Dũng (sinh năm 1997, bảo vệ Vinhomes Ocean Park) sử dụng khoá, khóa bánh xe của Trọng lại với lý do xe đỗ sai quy định.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Trọng ra xe thì bảo vệ đã mở khóa và yêu cầu tài xế này phải xử lý vụ việc theo quy định. Tuy nhiên, Trọng đã lên ô tô và di chuyển.

Sau đó, Trọng lên ô tô và di chuyển. Anh Vũ Trung Dũng phát hiện nên lái xe máy đuổi theo Trọng, yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định. Lúc này, Trọng không dừng lại mà lái ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn khiến anh Dũng phải nhập viện cấp cứu rồi tử vong.

Ngoài ra, chiếc taxi còn va chạm với ô tô Mercedes GLC 300 và ô tô Huyndai Tucson màu đen gây hư hỏng phần đuôi xe

Sáng 29/3, Công an huyện Gia Lâm tạm giữ nam tài xế Trịnh Bá Trọng để làm rõ các tình tiết liên quan vụ việc.

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