Thông tin MỚI vụ bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong ở Hà Nội: Nồng độ cồn của nghi phạm vượt mức xử lý kịch khung

Xã hội 29/03/2023 10:18

Liên quan đến vụ bảo vệ bị tài xế tông chết ở Hà Nội, mức nồng độ cồn của nghi phạm cực cao.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào sáng 29/3 cho biết, nam tài xế là Trịnh Bá Trọng (sinh năm 1984, ở Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội). Người này hiện đã bị tạm giữ.

Thời điểm cảnh sát tiếp nhận vụ việc vào chiều 28/3, nam tài xế Trịnh Bá Trọng không hợp tác, nhiều lần không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn.

Sau đó, kết quả xác minh nồng độ cồn của nam tài xế là 0,454 mg/lít khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/lít khí thở).

Thông tin từ báo VTC News cho biết thêm qua xác minh sơ bộ, cảnh sát xác định lái xe Trịnh Bá Trọng điều khiển ô tô biển số 29E-012.42 đỗ tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9 (thuộc nội khu đô thị Vinhomes Ocean Park). Chiếc xe sau đó bị anh Vũ Trung Dũng (sinh năm 1997, bảo vệ Vinhomes Ocean Park) sử dụng khoá, khóa bánh xe của Trọng lại với lý do xe đỗ sai quy định.

Thông tin MỚI vụ bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong ở Hà Nội: Nồng độ cồn của nghi phạm vượt mức xử lý kịch khung - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Trọng ra xe thì bảo vệ đã mở khóa và yêu cầu tài xế này phải xử lý vụ việc theo quy định. Tuy nhiên, Trọng đã lên ô tô và di chuyển.

Sau đó, Trọng lên ô tô và di chuyển. Anh Vũ Trung Dũng phát hiện nên lái xe máy đuổi theo Trọng, yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định. Lúc này, Trọng không dừng lại mà lái ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn khiến anh Dũng phải nhập viện cấp cứu rồi tử vong.

Ngoài ra, chiếc taxi còn va chạm với ô tô Mercedes GLC 300 và ô tô Huyndai Tucson màu đen gây hư hỏng phần đuôi xe

Sáng 29/3, Công an huyện Gia Lâm tạm giữ nam tài xế Trịnh Bá Trọng để làm rõ các tình tiết liên quan vụ việc.

Vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: Cảm động trước tấm lòng của người dân cưu mang các nạn nhân gặp nạn

Vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: Cảm động trước tấm lòng của người dân cưu mang các nạn nhân gặp nạn

Liên quan đến vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi, những người dân đã ra sức giúp đỡ cho người bị nạn để họ ổn định lại tinh thần.

Xem thêm
Từ khóa:   bảo vệ bị tông tài xế taxi tông chết bảo vệ khu đô thị ở Hà Nội Hà Nội tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt