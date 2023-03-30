Vụ chủ spa bị sát hại ở Đồng Nai: Bắt khẩn cấp vợ của kẻ thủ ác

Xã hội 30/03/2023 10:02

Liên quan đến vụ chủ tiệm spa bị sát hại, lực lượng chức năng đã xác định vợ của nghi phạm sát hại biết chồng mình vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình che giấu, đồng thời tham gia bàn bạc và tiêu thụ tại sản do chồng phạm tội mà có.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào khoảng 17h30 ngày 23/3, một khách đến tiệm spa Hương Rosa (phường Long Bình, TP Biên Hoà) để làm đẹp phát hiện chị V.T.M.H (SN 1982, ngụ TP Biên Hoà, Đồng Nai) nằm gục trên nền nhà liền hô hoán cho mọi người.

Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo cho cơ quan công an.

Qua khám khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân bị đâm 19 lần và cướp đi một số tài sản là tiền, vàng và điện thoại di động.

Vụ chủ spa bị sát hại ở Đồng Nai: Bắt khẩn cấp vợ của kẻ thủ ác - Ảnh 1
Mê game, thiếu tiền nên Long sát hại nữ chủ spa để cướp tài sản - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến hơn 17h30 ngày 24/3, Công an Đồng Nai phối hợp Công an Gia Lai bắt giữ đối tượng Lê Minh Long (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm tại cơ quan công an, Long khai nhận, bản thân không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tốn tiền vào việc chơi game nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ngày 23/3, Long mua một con dao và tìm người dân có tài sản để cướp. Đến gần trưa, Long phát hiện trong tiệm spa Hương Rose có chị H. đeo nhẫn và vàng nên vào tiếp cận.

Vụ chủ spa bị sát hại ở Đồng Nai: Bắt khẩn cấp vợ của kẻ thủ ác - Ảnh 2
 Ksor H’Nhen vợ của hung thủ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VietNamNet

Lợi dụng lúc chị H. không để ý, Long dùng dao khống chế để cướp tài sản. Chị H. đã kháng cự và hô hoán kêu cứu. Lúc này, Long đã dùng dao đâm liên tiếp vào người chị H. đến gãy cán dao khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Long lấy hết tài sản trên người chị H. gồm 3 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền, 1 lắc tay, 2 điện thoại và gần 2 triệu đồng tiền mặt. 

Gây án xong, Long bắt xe về huyện Định Quán và bán 1 chiếc điện thoại của nạn nhân để lấy tiền chơi game. Chiều tối cùng ngày, Long đón xe đi Gia Lai về nhà vợ để lẩn trốn. Tại đây, Long đưa số tài sản cướp được cho vợ xem. Nghi là vàng giả nên vợ chồng Long dùng bật lửa đốt để kiểm tra. Sợi dây chuyền bị cháy, bốc mùi khét, còn nhẫn là vàng thật.

Sau khi thử vàng, vợ chồng Long bàn bạc, thống nhất mang số nhẫn trên đến tiệm vàng bán được 2,4 triệu đồng và đi mua đồ dùng sinh hoạt cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình Dương: Thanh niên bị nghi ngáo đá cướp dao đâm công an, sau đó phóng hỏa đốt nhà dân

Bình Dương: Thanh niên bị nghi ngáo đá cướp dao đâm công an, sau đó phóng hỏa đốt nhà dân

Sau khi đâm bị thương một công an phường, thanh niên nghi ngáo đá chạy qua nhà dân rồi châm lửa đốt.

Xem thêm
Từ khóa:   chủ tiệm spa bị sát hại nữ chủ tiệm spa bị sát hại ở Đồng Nai sát hại chủ tiệm spa Đồng Nai tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 45 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt