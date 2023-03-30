Liên quan đến vụ chủ tiệm spa bị sát hại, lực lượng chức năng đã xác định vợ của nghi phạm sát hại biết chồng mình vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình che giấu, đồng thời tham gia bàn bạc và tiêu thụ tại sản do chồng phạm tội mà có.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào khoảng 17h30 ngày 23/3, một khách đến tiệm spa Hương Rosa (phường Long Bình, TP Biên Hoà) để làm đẹp phát hiện chị V.T.M.H (SN 1982, ngụ TP Biên Hoà, Đồng Nai) nằm gục trên nền nhà liền hô hoán cho mọi người. Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo cho cơ quan công an.

Qua khám khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân bị đâm 19 lần và cướp đi một số tài sản là tiền, vàng và điện thoại di động. Mê game, thiếu tiền nên Long sát hại nữ chủ spa để cướp tài sản - Ảnh: Báo Người Lao Động Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến hơn 17h30 ngày 24/3, Công an Đồng Nai phối hợp Công an Gia Lai bắt giữ đối tượng Lê Minh Long (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm tại cơ quan công an, Long khai nhận, bản thân không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tốn tiền vào việc chơi game nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 23/3, Long mua một con dao và tìm người dân có tài sản để cướp. Đến gần trưa, Long phát hiện trong tiệm spa Hương Rose có chị H. đeo nhẫn và vàng nên vào tiếp cận. Ksor H’Nhen vợ của hung thủ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VietNamNet Lợi dụng lúc chị H. không để ý, Long dùng dao khống chế để cướp tài sản. Chị H. đã kháng cự và hô hoán kêu cứu. Lúc này, Long đã dùng dao đâm liên tiếp vào người chị H. đến gãy cán dao khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Long lấy hết tài sản trên người chị H. gồm 3 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền, 1 lắc tay, 2 điện thoại và gần 2 triệu đồng tiền mặt. Gây án xong, Long bắt xe về huyện Định Quán và bán 1 chiếc điện thoại của nạn nhân để lấy tiền chơi game. Chiều tối cùng ngày, Long đón xe đi Gia Lai về nhà vợ để lẩn trốn. Tại đây, Long đưa số tài sản cướp được cho vợ xem. Nghi là vàng giả nên vợ chồng Long dùng bật lửa đốt để kiểm tra. Sợi dây chuyền bị cháy, bốc mùi khét, còn nhẫn là vàng thật. Sau khi thử vàng, vợ chồng Long bàn bạc, thống nhất mang số nhẫn trên đến tiệm vàng bán được 2,4 triệu đồng và đi mua đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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