Trong lúc đang lái xe máy trên cầu Thủ Thiêm 2, người phụ nữ dừng lại, để phương tiện và đôi giày trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn.
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Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết đến 13 giờ chiều ngày 30/3, Công an quận 1, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân rơi xuống sông Sài Gòn.
Thông tin ban đầu khoảng 12 trưa, cô gái chạy xe máy lên cầu Thủ Thiêm 2 (phường Bến Nghé) hướng từ quận 1 đi TP.Thủ Đức.
Khi đến giữa cầu, cô gái bất ngờ bỏ lại xe máy, leo qua lan can rồi gieo mình xuống sông, mất tích.
Do sự việc diễn ra quá nhanh, nhiều người không kịp can ngăn.
Thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 1 có mặt triển khai các biện pháp lặn tìm nạn nhân.
Trên cầu Thủ Thiêm 2, lực lượng chức năng tìm thấy một đôi giày và một xe máy biển số TPHCM, được xác định của nạn nhân bỏ lại.
Đến 13h30, công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục.