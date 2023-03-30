Trong lúc đang lái xe máy trên cầu Thủ Thiêm 2, người phụ nữ dừng lại, để phương tiện và đôi giày trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết đến 13 giờ chiều ngày 30/3, Công an quận 1, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân rơi xuống sông Sài Gòn.

Thông tin ban đầu khoảng 12 trưa, cô gái chạy xe máy lên cầu Thủ Thiêm 2 (phường Bến Nghé) hướng từ quận 1 đi TP.Thủ Đức.

Xe máy và đôi giày được tìm thấy tại nơi cô gái nhảy cầu - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Khi đến giữa cầu, cô gái bất ngờ bỏ lại xe máy, leo qua lan can rồi gieo mình xuống sông, mất tích.

Do sự việc diễn ra quá nhanh, nhiều người không kịp can ngăn.

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 1 có mặt triển khai các biện pháp lặn tìm nạn nhân.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí

Trên cầu Thủ Thiêm 2, lực lượng chức năng tìm thấy một đôi giày và một xe máy biển số TPHCM, được xác định của nạn nhân bỏ lại.

Đến 13h30, công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục.

TP.HCM: Công an nổ súng khống chế nghịch tử chém mẹ ruột tử vong Đối tượng nghi sát hại mẹ ruột đã chống trả quyết liệt lực lượng chức năng buộc Công an phải nổ súng bắn bị thương để khống chế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-dung-xe-ot-ngot-co-gai-coi-bo-giay-roi-nhay-cau-thu-thiem-567955.html