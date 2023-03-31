Vụ giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương: Hé lộ đoạn clip ghi lại cảnh nghi phạm bị bắt giữ

Xã hội 31/03/2023 11:54

Liên quan đến vụ giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán, mới đây một clip đã ghi lại cảnh nghi phạm ghé vào một cửa hiệu mua quần áo thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 31/3, Công an tỉnh Bình Dương đang làm thủ tục để di lý đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) từ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai về tỉnh Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Vào tối 30/3, Công an phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã phát hiện và bắt giữ Yang Zhong Wu khi đối tượng đang ở một cửa hàng quần áo thuộc địa bàn phường Phù Đổng. Lúc này, đối tượng mặc quần sọc, áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen.

Vụ giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương: Hé lộ đoạn clip ghi lại cảnh nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh 1
Nghi phạm trong lúc chạy trốn - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Ngay sau đó, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ đối tượng và đưa về Công an phường Phù Đổng xử lý. Khi bị bắt, đối tượng đã chống trả quyết liệt.

Yang Zhong Wu là giám đốc Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nghi phạm sát hại kế toán của công ty là chị Lý Thị M. (SN 1993, ngụ tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó như báo Tuổi Trẻ đã thông tin vào ngày 29/3, camera tại công ty ghi lại cảnh nữ kế toán Lý Thị M., 30 tuổi và giám đốc Yang Zhong Wu "lời qua tiếng lại" ngay trong phòng làm việc của công ty.

Chị M. có lúc quỳ gối xuống nền nhà và nói chuyện với giám đốc. Một lúc sau, lợi dụng lúc chị M. không để ý, giám đốc này rút con dao từ trong người đâm nhiều nhát vào người chị M.

Vụ giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương: Hé lộ đoạn clip ghi lại cảnh nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh 2
Yang Zhong Wu, giám đốc quốc tịch Trung Quốc, là nghi phạm sát hại nữ kế toán tại Bình Dương, bị bắt khi đang lẩn trốn tại Gia Lai - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Khi nữ kế toán vùng thoát chạy về hướng nhà vệ sinh thì giám đốc đuổi theo, tiếp tục cầm một con dao khác truy sát.

Việc xô xát giữa hai người cũng phù hợp với tình tiết một số nhân chứng cho biết trước đây từng chứng kiến nữ kế toán và giám đốc có cãi vã.

Sau khi gây án, nghi phạm Yang Zhong Wu đã tự lái chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00 rời khỏi công ty. Còn nữ kế toán sau đó được mọi người phát hiện thi thể trên nền nhà vệ sinh với nhiều vết thương, bị cứa cổ.

Theo người nhà của nạn nhân, chị Lý Thị M. đang mang thai khoảng 8 tuần tuổi. Chị đã làm kế toán cho Công ty Vinh Nhuận được gần hai năm.

Theo người thân của nạn nhân, mâu thuẫn giữa giám đốc và kế toán nảy sinh từ việc giám đốc cho rằng công ty bị mất hàng. Giám đốc này cho rằng do kế toán và những người khác thông đồng với nhau. 

Ngoài ra, thời gian gần đây do kinh tế khó khăn nên công ty nói trên bán hàng nhưng đối tác chưa thanh toán tiền, cũng là một trong các lý do khiến giám đốc này rầy la nữ kế toán.

Hiện gia đình đã nhận bàn giao thi thể để lo hậu sự cho nạn nhân.

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