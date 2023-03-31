Vụ nghịch tử ra tay chém lìa đầu mẹ ruột ở TP.HCM: Nghi phạm từng đi tù và mới trở về địa phương

Xã hội 31/03/2023 11:22

Liên quan đến vụ nghịch tử chém lìa đầu mẹ ruột ở TP.HCM, mới đây hàng xóm của nạn nhân cho biết nghi phạm từng đi tù và chỉ mới trở về nhà gần đây.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Lê Thanh Vàng (34 tuổi, ngụ ở địa phương) cho Công an TP.HCM để xử lý về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, ngay sau khi bắt giữ được Vàng, Công an đã test nhanh và xác định nghi can này âm tính với ma tuý. 

Vụ nghịch tử ra tay chém lìa đầu mẹ ruột ở TP.HCM: Nghi phạm từng đi tù và mới trở về địa phương - Ảnh 1
Nghi can Lê Thanh Vàng bị khống chế tại hiện trường - Ảnh: Báo VietNamNet 

Vàng khai nguyên nhân do ham chơi, không lo làm ăn nên bị mẹ, là bà N. (56 tuổi) thường xuyên la mắng, chửi bới. Khi bị mẹ cằn nhằn sáng 30/3, Vàng đã bực tức, không kiểm soát được và đã ra tay tàn độc với chính mẹ ruột của mình.

Theo hàng xóm, Vàng từng dính án tù và trở về địa phương đã mấy năm.

Trước đó như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin vào sáng 30/3, người dân sống cạnh nhà của Vàng ở hẻm đường TTH 29 nghe tiếng la hét. Một cô gái trẻ từ bên trong tháo chạy ra ngoài, kêu cứu hàng xóm.

Bên trong nhà, Vàng lăm lăm dao, biểu hiện thiếu tỉnh táo. Cạnh đó là thi thể bà N. trong tình trạng không còn nguyên vẹn.

Vụ nghịch tử ra tay chém lìa đầu mẹ ruột ở TP.HCM: Nghi phạm từng đi tù và mới trở về địa phương - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Cảnh sát đã nổ nhiều phát súng, khống chế. Nghi phạm được đưa đi với tình trạng bị thương ở chân, chảy máu.

Một số hàng xóm cho biết Vàng không có công ăn việc làm, thường hay ở nhà. Từng có lần anh ta xách dao đi lòng vòng ở khu vực khiến người dân lo lắng.

Riêng bà N. ở nhà may nón để bán. Thời điểm xảy ra vụ việc, cô gái chạy ra ngoài là em gái của Vàng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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