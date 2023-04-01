Va chạm xe máy, hai thanh niên ở Gia Lai thương vong

Xã hội 01/04/2023 10:07

Hai thanh niên ở Gia Lai chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm rồi xảy ra va chạm với một xe máy khác, sau đó thiệt mạng.

Theo thông tin từ báo VOV vào ngày 1/4, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên Quốc lộ 19 khiến 2 người tử vong.

Khoảng 21h30 ngày 31/3, anh Nguyễn Trung Nghĩa (23 tuổi, trú xã Hra, huyện Mang Yang) chạy xe máy mang BKS 81E-195.26  trên Quốc lộ 19 theo hướng từ huyện Mang Yang đi TP Pleiku.

Va chạm xe máy, hai thanh niên ở Gia Lai thương vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV 

Thông tin từ Zing News cho biết thêm khi đến Km116+350, xe máy do anh Nghĩa cầm lái xảy ra va chạm với xe máy (chưa xác định BKS) đi hướng ngược lại do anh Min (23 tuổi) điều khiển chở theo anh Giu (23 tuổi, cùng trú làng Ktung 2, xã Hra, huyện Mang Yang). Vụ tai nạn khiến anh Min tử vong tại chỗ, anh Giu tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, cả 2 nạn nhân đều không đội mũ bảo hiểm.

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