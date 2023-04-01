Toàn cảnh vụ giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương: Hơn 500km truy lùng thủ phạm

Xã hội 01/04/2023 09:56

Liên quan đến vụ giám đốc người Trung Quốc ra tay sát hại nữ kế toán, mới đây lực lượng chức năng đã kể lại hành trình truy bắt hung thủ hơn 500km.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 1/4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án nghi phạm Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận sát hại chị L.T.M (SN 1993, kế toán công ty, đang mang thai).

Vào khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, Công an phường Khánh Bình nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra. Nạn nhân là chị L.T.M (SN 1993, quê Bình Dương), kế toán của công ty. Nghi phạm được xác định là ông Yang Zhong Wu đã được nhìn thấy lái xe bán tải rời rất nhanh khỏi hiện trường. 

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp trong nhà vệ sinh của công ty, cách nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu.

Toàn cảnh vụ giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương: Hơn 500km truy lùng thủ phạm - Ảnh 1
Yang Zhong Wu chạy trốn trong khu mua sắm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến khoảng 21 giờ tối 30/3, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Yang Zhong Wu tại một cửa hàng quần áo thuộc phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tính từ thời điểm gây án đến khi bị bắt, nghi phạm Yang Zhong Wu đã 26 giờ chạy trốn. Tại cơ quan công an, đối tượng Yang Zhong Wu cũng khai nhận sau khi rời khỏi hiện trường, đã bắt xe khách vượt quãng đường gần 500km để di chuyển từ TP Tân Uyên tỉnh Bình Dương tới TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông tin từ báo VTC News cho biết thêm tại cơ quan công an, Yang Zhong Wu khai nhận, do có mâu thuẫn với chị L.T.M. (kế toán công ty) nên hai bên xảy ra cãi vã. Cự cãi lên tới đỉnh điểm, Yang Zhong Wu đã dùng dao cắt hoa quả đâm chị M. tử vong.

Gây án xong, đối tượng dùng xe ô tô bán tải bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó bắt xe khách lên TP Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Tại TP Pleiku, khi đang mua quần áo tại một cửa hàng, Yang bị lực lượng Công an tỉnh Gia Lai ập vào bắt giữ.

Khám xét người và hành lý đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan.

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