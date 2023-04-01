Một người đàn ông vừa được hàng xóm phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà nên báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 1/4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ việc người đàn ông được phát hiện tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, nhiều người nghe tiếng hô hoán, kêu cứu từ căn nhà trong hẻm 17 đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) nên chạy tới.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong căn nhà. Thông tin được báo với công an.

Lực lượng chức năng quận Bình Tân sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai phục vụ điều tra.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Thông tin từ báo Thanh Niên hàng xóm cho biết, nạn nhân tên H. (42 tuổi), làm nghề xây dựng, chưa lập gia đình, đồng thời sống cùng cha ruột tại căn nhà trên.

Tối trước đó, hàng xóm vẫn còn thấy ông H. đến mua nước tại quán gần nhà, đứng nói chuyện với người dân xung quanh; sau đó thì phát hiện vụ việc trên.

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