Theo thông tin từ báo Dân Việt vào tối 2/4, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra vụ một nam thanh niên bị rượt đuổi, rơi từ trên mái nhà xuống đất dẫn đến tử vong - theo BVPL.

Hơn 12 giờ trưa cùng ngày, một số công nhân ở trong xưởng gỗ tại hẻm 553 đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP.Dĩ An bất ngờ thấy một nam thanh niên rơi từ trên mái nhà xuống đất ở độ cao khoảng 10m.