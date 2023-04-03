Bình Dương: Bị chồng của nhân tình đuổi đánh, nam thanh niên rơi xuyên mái nhà tử vong

Xã hội 03/04/2023 07:26

Thanh niên đến nhà trọ bạn gái chơi thì được cho là bị chồng cô này bắt gặp đuổi đánh, trong lúc bỏ chạy nam thanh niên bị rơi từ trên mái xuống tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Dân Việt vào tối 2/4, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra vụ một nam thanh niên bị rượt đuổi, rơi từ trên mái nhà xuống đất dẫn đến tử vong - theo BVPL.

Hơn 12 giờ trưa cùng ngày, một số công nhân ở trong xưởng gỗ tại hẻm 553 đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP.Dĩ An bất ngờ thấy một nam thanh niên rơi từ trên mái nhà xuống đất ở độ cao khoảng 10m.

Ngay sau đó, người dân tiến hành sơ cứu rồi trình báo Công an phường tới đưa nạn nhân vào bệnh viện, nhưng anh này đã tử vong vào chiều cùng ngày. Danh tính người này được xác định tên M.X.N (33 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Bình Dương: Bị chồng của nhân tình đuổi đánh, nam thanh niên rơi xuyên mái nhà tử vong - Ảnh 1

Bình Dương: Bị chồng của nhân tình đuổi đánh, nam thanh niên rơi xuyên mái nhà tử vong - Ảnh 2
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo CAND 

"Hôm nay xưởng có 3 người làm. Vừa ăn cơm trưa xong đang ngồi nghỉ thì nghe cái rầm. Tôi chạy vào thì thấy thanh niên kêu cứu, anh này than nóng, khát nước nên tôi mở máy quạt và chạy đi mua cho anh ta chai nước suối"một nữ nhân chứng kể lại. Người này còn kể anh N bị gãy tay, một bên hông, ngực bị trầy nặng.

Thông tin từ báo CAND cho biết thêm qua điều tra ban đầu, công an xác định hôm nay anh N tới chơi tại phòng trọ của bạn gái trên đường Nguyễn Tri Phương (cách xưởng gỗ vài chục mét). Đến trưa thì chồng của cô này cũng đến rồi bắt gặp, hai người đàn ông được cho là xảy ra mâu thuẫn.

Yếu thế, anh N bị người chồng rượt đuổi chạy lòng vòng, rồi trèo lên mái nhà. Khi đang chạy trên mái xưởng gỗ thì đạp trúng chỗ mái bằng nhựa dùng để lấy ánh sáng nên rơi xuống đất, va trúng chiếc bàn gỗ bên dưới.

Bình Dương: Bị chồng của nhân tình đuổi đánh, nam thanh niên rơi xuyên mái nhà tử vong - Ảnh 3
Chiếc bàn bị vỡ một nửa do nạn nhân rơi trúng - Ảnh: Báo CAND 

Còn cô gái kia khai nhận đã ly thân với chồng khoảng 2 năm, người này sống bên Đồng Nai, hôm nay người chồng bất ngờ đến thì bắt gặp.

Sau vụ việc người chồng đã rời đi, còn cô gái không thấy anh N quay lại, tới khi có người gọi báo chạy vào bệnh viện thì mới hay tin, cô này sau đó được đưa về trụ sở lấy lời khai.

Khám nghiệm tử thi, anh N chết do gãy tay, gãy xương sườn, dập gan, phổi và đa chấn thương khác.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục được điều tra, truy tìm người chồng để phục vụ điều tra làm rõ.

Vụ xe khách lao vào nhà dân khiến 2 người tử vong: Rợn người trước lời kể của nhân chứng giây phút xảy ra vụ việc

Vụ xe khách lao vào nhà dân khiến 2 người tử vong: Rợn người trước lời kể của nhân chứng giây phút xảy ra vụ việc

Sau khi tài xế la lớn thì xe giường nằm tông mạnh vào đuôi xe tải rồi lao vào nhà dân, hành khách trên xe hoảng loạn la hét

Xem thêm
Từ khóa:   Bắt vợ ngoại tình tai nạn Bình Dương tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 47 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt