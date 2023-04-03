Diễn biến MỚI tình hình sức khỏe của 3 trẻ em bị thương trong vụ nổ gara ở Nghệ An: Buộc phải cắt cánh tay phải và tháo nhiều ngón ở tay trái

Xã hội 03/04/2023 15:02

Liên quan đến vụ gara nổ ở Nghệ An, lực lượng chức năng cho biết 1 trong 3 trẻ em bị thương phải cắt cánh tay phải và tháo nhiều ngón ở tay trái.

Theo thông tin từ báo VTC News, lãnh đạo bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xác nhận thông tin trong sáng 3/4 và cho biết thêm hiện sức khỏe của các em đang dần ổn định, bệnh viện đang có báo cáo gửi cơ quan chức năng.

Trước đó tối 2/4, sau khi nhận thông tin vụ nổ có gây thương vong về người, đoàn công tác của Sở Y tế do TS Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc sở dẫn đầu đã đến thăm các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi và Chấn thương Chỉnh hình.

Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị các y, bác sĩ của bệnh viện tiếp tục quan tâm điều trị tốt cho bệnh nhân. Nếu cần thiết sẽ huy động các bệnh viện xung quanh hỗ trợ điều trị nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho những người bị nạn.

Diễn biến MỚI tình hình sức khỏe của 3 trẻ em bị thương trong vụ nổ gara ở Nghệ An: Buộc phải cắt cánh tay phải và tháo nhiều ngón ở tay trái - Ảnh 1
Cán bộ y tế chăm sóc các nạn nhân trong vụ nổ - Ảnh: Báo VTC News 

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu thông tin với báo chí, hiện lực lượng công an đang làm việc, đến nay chưa kết luận chính thức về vụ nổ ở gara ô tô.

“Không có dấu hiệu của bom, mìn và ám khói, mùi thuốc. Bây giờ vẫn đang chờ kết luận chính thức từ giám định hình sự. Đây là một tai nạn lao động đáng tiếc. Người chủ gara và người mang cục sắt đến đều đã tử vong”, lãnh đạo UBND huyện cho hay.

Diễn biến MỚI tình hình sức khỏe của 3 trẻ em bị thương trong vụ nổ gara ở Nghệ An: Buộc phải cắt cánh tay phải và tháo nhiều ngón ở tay trái - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 16h30 chiều 2/4, một vụ nổ xảy ra tại gara ôtô của anh Lê Tiến Hiển (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Vụ nổ khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương. Tại hiện trường, nhiều dụng cụ sửa chữa ôtô bị hất văng. Trên nền đất có nhiều vết máu vương vãi.

Gia Lai: Xe máy va chạm ô tô, nam thanh niên 18 tuổi tử vong thương tâm

Gia Lai: Xe máy va chạm ô tô, nam thanh niên 18 tuổi tử vong thương tâm

ào khoảng 19 giờ ngày 2/4, tại Km 1649+132, đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc thôn Plei Djriếk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô làm 1 người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ nổ gara ở Nghệ An tai nạn 2 người tử vong nổ gara Nghệ An tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 49 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt