Liên quan đến vụ gara nổ ở Nghệ An, lực lượng chức năng cho biết 1 trong 3 trẻ em bị thương phải cắt cánh tay phải và tháo nhiều ngón ở tay trái.

Theo thông tin từ báo VTC News, lãnh đạo bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xác nhận thông tin trong sáng 3/4 và cho biết thêm hiện sức khỏe của các em đang dần ổn định, bệnh viện đang có báo cáo gửi cơ quan chức năng. Trước đó tối 2/4, sau khi nhận thông tin vụ nổ có gây thương vong về người, đoàn công tác của Sở Y tế do TS Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc sở dẫn đầu đã đến thăm các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi và Chấn thương Chỉnh hình.

Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị các y, bác sĩ của bệnh viện tiếp tục quan tâm điều trị tốt cho bệnh nhân. Nếu cần thiết sẽ huy động các bệnh viện xung quanh hỗ trợ điều trị nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho những người bị nạn. Cán bộ y tế chăm sóc các nạn nhân trong vụ nổ - Ảnh: Báo VTC News Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu thông tin với báo chí, hiện lực lượng công an đang làm việc, đến nay chưa kết luận chính thức về vụ nổ ở gara ô tô.

“Không có dấu hiệu của bom, mìn và ám khói, mùi thuốc. Bây giờ vẫn đang chờ kết luận chính thức từ giám định hình sự. Đây là một tai nạn lao động đáng tiếc. Người chủ gara và người mang cục sắt đến đều đã tử vong”, lãnh đạo UBND huyện cho hay. Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 16h30 chiều 2/4, một vụ nổ xảy ra tại gara ôtô của anh Lê Tiến Hiển (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Vụ nổ khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương. Tại hiện trường, nhiều dụng cụ sửa chữa ôtô bị hất văng. Trên nền đất có nhiều vết máu vương vãi.

Gia Lai: Xe máy va chạm ô tô, nam thanh niên 18 tuổi tử vong thương tâm ào khoảng 19 giờ ngày 2/4, tại Km 1649+132, đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc thôn Plei Djriếk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô làm 1 người tử vong.

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