Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, 1 học sinh và 5 người lớn bị thương trong vụ cây xanh bật gốc trong Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TP.HCM.

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 7h05 ngày 3/4, một cây xanh cổ thụ cao khoảng 15 m trong khuôn viên trường THCS Trần Văn Ơn (phường Đa Kao, quận 1) bất ngờ bật gốc, đổ ra phía đường Nguyễn Văn Thủ, gây sập tường và đè trúng một số người đứng gần đó. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng Công an quận 1 đã phối hợp với công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM để đưa những người bị thương ra ngoài và bàn giao cấp cứu 115, đưa vào bệnh viện điều trị.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng trường THCS Trần Văn Ơn, xác nhận trong số 5 người bị thương có một bé trai là học sinh lớp 7 của trường và một người lớn là phụ huynh của em này. Ngoài ra, một thai phụ là người đi đường cũng bị cây đè trúng nên bị thương và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bà Giang thông tin học sinh đã được chuyển từ Bệnh viện quận 1 sang Bệnh viện Nhi đồng 2 để kiểm tra. Phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và ban phụ huynh đã cùng đến bệnh viện để theo dõi tình hình của học sinh. Rất may, học sinh và phụ huynh chỉ bị thương nhẹ, tình hình của cả hai đều ổn, không nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân được nhân viên y tế chăm sóc tận tình - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, cây bị bật gốc là cây me tây, đường kính gốc khoảng 1m. Cây ngã đè lên phần tường rào rồi nằm chắn ngang đường Nguyễn Văn Thủ. Phần rễ cây trơ trụi rộng chừng vài mét có dấu hiệu bị mục. Đến 8h30, hiện trường vẫn đang được xử lý. Hiện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM và các cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân cây ngã.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-cay-xanh-truong-thcs-tran-van-on-bat-goc-khien-1-hoc-sinh-bi-thuong-nang-nan-nhan-a-qua-con-nguy-kich-568955.html