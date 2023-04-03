ào khoảng 19 giờ ngày 2/4, tại Km 1649+132, đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc thôn Plei Djriếk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô làm 1 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết vào sáng 3/4, Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, tối 2/4, một vụ TNGT khiến 1 người chết giữa xe ô tô và xe máy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Chư Pưh.

Thông tin từ cơ quan công an huyện Chư Pưh cho biết, khoảng 19h ngày 2/4, anh Siu Sương (SN 2003, trú tại thôn Lũh Ngó, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) điều khiển xe máy chưa có BKS lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin từ báo Gia Lai cho biết thêm khi xe máy đi đến Km 1649+132, đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc thôn Plei Djriếk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) va chạm với ô tô BKS 81A-121.90 do anh Đào Duy Long (SN 1987, trú tại phường Hội Phú, TP Pleiku) điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm giao thông khiến anh Sương tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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