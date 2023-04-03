Mới đây vào ngày 3/4, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tăng cường lực tìm kiếm thiếu niên đuối nước mất tích khi đi tắm ở rạch cùng các bạn.

Theo thông tin từ báo VOV, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục tăng cường lực lượng tìm kiếm thiếu niên mất tích khi đi tắm ở rạch cùng các bạn.

Thông tin ban đầu, chiều 3/4, sau khi đi đá bóng 6 thiếu niên từ 15-16 tuổi rủ nhau ra rạch Cầu Quay, ở ấp An Mỹ, xã An Sơn, thành phố Thuận An tắm.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân - Ảnh: Báo Lao Động

Lúc này, các em phát hiện một bạn mất tích nên hốt hoảng gọi mọi người xung quanh cùng đi tìm nhưng không thấy. Sự việc được trình báo Công an xã An Sơn.

Thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã An Sơn cùng Công an thành phố Thuận An đã huy động hàng chục người tìm kiếm. Đến 17h chiều nay 3/4, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thiếu niên mất tích. Hiện người nhái đang lặn khu vực xung quanh tìm kiếm cháu bé.

Theo chính quyền địa phương, chiều nay, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước rạch dâng cao. Thiếu niên mất tích chưa xác định được danh tính do các em chỉ mới quen biết nhau.

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