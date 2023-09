Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào trưa 3/4, em Hồ Trọng Nhật (14 tuổi) là 1 trong 4 nạn nhân sống sót sau vụ nổ ở gara sửa chữa ôtô trên địa bàn xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quang Thành (huyện Quỳnh Lưu).

“Cháu và 2 em bị hất văng ra xa ngoài đường rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, cháu đang nằm ở bệnh viện. Đầu và toàn thân cháu đau nhức, có mấy mảnh vỡ găm trên người giờ vẫn đau. Không biết 2 em của cháu giờ thế nào rồi. Cháu lo cho 2 em của cháu", Nhật kể lại.

Hai em của Nhật do bị thương nặng hơn nên phải đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu. Trong đó, cháu Khánh Vy bị thương nặng phải cắt cụt bàn tay phải. Ở bàn tay trái phải cắt mất 2 ngón tay. Cháu Đức cũng bị thương nhiều nơi trên người, tay chân và đang được các bác sĩ cấp cứu.

Sau vụ việc, bố mẹ các cháu đã vào viện để chăm cháu Khánh Vy và cháu Đức. Ở nhà, người thân, ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên.

Ông Hồ Trọng Nhàn (ông nội 3 cháu) thương xót nhưng không được vào viện để thăm các cháu của mình sau vụ nổ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngồi đờ dẫn trong căn nhà nhỏ của con và cháu, ông Hồ Trọng Nhàn (67 tuổi, ông nội) buồn rầu: "Không biết các cháu ở trong viện thế nào rồi. Tôi già rồi nên các con không cho vào thăm cháu. Ở nhà thì lo quá. Mong các cháu bình an".

Ba cháu gặp nạn là con của vợ chồng anh Hồ Trọng Nhâm (41 tuổi) và chị Lê Thị Hòa (43 tuổi). Vợ chồng anh Nhâm làm ruộng. Cả chục năm qua, gia đình anh Nhâm luôn trong diện hộ nghèo, khó khăn của xã.

"Trước cả gia đình ở trong nhà sập xệ. 3 năm trước được nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà hộ nghèo nên có nơi chui ra chui vào đỡ dột. Hoàn cảnh khó khăn lắm. Nhà 4 đứa con thì giờ 3 đứa gặp nạn phải nằm viện rồi", một người hàng xóm chia sẻ.

Bác sĩ vẫn đang nỗ lực cứu chữa 2 em của Nhật - Ảnh: Báo VTC News

Anh Văn Đức Thường (SN 1981, trú cùng xóm) cho hay hơn 16h ngày 2/4, anh nghe tiếng nổ lớn thì chạy đến gara ôtô của anh Hiển. Lúc này thấy 3 cháu con anh Nhâm nằm bị thương, máu chảy nhiều ngoài đường nên vội vàng gọi xe đưa đi cấp cứu.

"Lúc đến thấy các cháu nằm ngoài đường nên gọi xe đưa đi để cứu các cháu cho kịp thôi chứ không nghĩ gì được gì nữa. Tính mạng của các cháu là quan trọng", anh Thường chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Dinh - Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết hiện công an chưa đưa ra kết luận chính thức vụ nổ do bom hay vật thể gì khác.

Nguyên nhân vụ nổ này hiện vẫn được điều tra làm rõ.

Trước đó như báo VTC News đã đưa tin vào khoảng 16h18 ngày 2/4, người dân sống gần gara ô tô Lê Hiển giật mình vì tiếng nổ lớn khiến 2 người tử vong; nhiều người nhập viện (trong đó có 3 trẻ em).